Експерти розповіли, як захиститись від збору інформації про себе в інтернеті

Зараз практично на кожного користувача можна знайти якийсь «компромат», а точніше різні персональні дані та сліди діяльності.





Достатньо ввести в пошукову систему ознаки: ім’я та прізвище, e-mail адресу, номер телефону, місце роботи або навчання. Як захиститись від цього?

Давайте розглянемо це цікаве питання в деталях.

Соціальні мережі

Більшість інформації про себе ми залишаємо в соціальній мережі. Здавалося, можна видалити анкету, і вся інформація зникне. Але це не так.

Справа в тому, що є десятки сайтів, які парсять соціальні мережі та роблять дзеркальні копії ваших сторінок. Роблять вони це для заробітку, додаючи клікбейтні заголовки у стилі «Вся інформація про Івана Іванова тут».

Захиститись від цього нескладно:

Не публікуйте у відкритому доступі ті дані, з якими можна вас асоціювати.

Був у мене випадок, коли я через 15 років вирішив знайти своє перше нерозділене кохання (хоч глянути, як виглядає), тільки от прізвища я навіть не знав. У мене було тільки ім’я дівчини та інформація про те, що вона вступала до коледжу технології та дизайну. Знайшов її за групою випускників навчального закладу за кілька хвилин;

2. По максимуму налаштовуйте приватність анкети. Сайти, які отримують інформацію про користувачів не можуть отримувати доступ до прихованих даних;

3. Не додавайте будь-кого в друзі. Можливо, це бот для збору даних.

Дошки оголошень

Інформацію з них також збирають боти. Тут все дуже просто – для продажу використовуйте інший номер телефону, який включатимете лише на час життя оголошення. Не пишіть своє ім’я та прізвище, а також точну адресу: у цьому немає жодного сенсу, цю інформацію можна вказати під час листування чи розмови.

Форуми та сайти

Не скрізь необхідно вказувати свої реальні дані. Керуйтесь простим правилом: якщо сайт пов’язаний із фінансовими справами, то, звичайно, потрібно писати точну інформацію.

Якщо цей якийсь форум або сайт, який для вас є маловажливим, можна вказати в анкеті довільні дані і придумати собі нікнейм.

Також думайте те, що пишете у відкритому доступі — вся інформація доступна не лише сайтам, а й пошуковій системі. А фінальну точку в цій справі ставить сайт archive.org, який збирає та зберігає всю інформацію з інтернету.

Якщо ви видалили свою анкету в соціальних мережах, але знайшли свої фотографії або дані на інших сайтах, можна спробувати написати власнику.

Як правило, вам підуть назустріч та видалять інформацію. Якщо не допомогло, то потрібно писати вже до спецорганів про те, що порушено закон, пов’язаний з персональними даними. Але краще заздалегідь підстрахуватися та не світити інформацією про себе скрізь.

Попередимо: навіть якщо ви публікуєте якусь інформацію в мережі під вигаданим ім’ям, не варто забувати про те, що ви можете бути легко ідентифіковані на запит правоохоронних органів (якщо щось зробите протизаконне).

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