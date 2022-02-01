Астрологи назвали лучших родителей по знаку зодиака

Идеальными родителями стать невозможно. Каждый допускает ошибки в воспитании и не всегда показывает своему ребенку правильный пример. Но чтобы стать хорошим отцом, не нужно стремиться к каким-либо стандартам. Важно лишь уделять ребенку достаточно внимания, всегда быть ему поддержкой и опорой.





Астрологи рассказали, из мужчин каких знаков зодиака получаются самые лучшие папы. Они не жалеют для своих наследников ни времени, ни денег, всегда готовы пожертвовать ради них собственными интересами и амбициями.

Козерог

Козероги очень терпеливые и целеустремленные. Такие же черты они изо всех сил пытаются воспитать в своих детях. Представители знака уделяют много времени и внимания образованию наследников, приучая их всегда добиваться своего.

Телец

Эти папы постоянно настороже. Они готовы в любой момент бросится на защиту своего ребенка. Тельцы всегда заботятся о том, чтобы их дети были в безопасности и имели все необходимое. Иногда они «грешат» проявлениями гиперопеки, однако такое поведение является следствием их большой родительской любви.

Рак

Семья для мужчин-Раков всегда на первом месте. Они любят гулять и развлекаться со своими детьми. Эти моменты Раки не готовы променять ни на работу, ни на отдых. А потому стараются сделать каждый день в роли отца незабываемым как для себя, так и для своих малышей.

Стрелец

Стрельцы обожают путешествия и учат детей прежде всего ценить впечатления. Известные мечтатели, они с ранних лет прививают младшим членам семьи любовь к жизни и смелость осуществлять даже самые безумные свои желания.

Лев

Папы этого знака склонны гордиться своими отпрысками. Даже если ребенок «звезд с неба не хватает», они все равно будут всегда на его стороне, утешат и ободрят в сложный момент. Поэтому дети Львов детства учатся верить в себя, вырастают отважными и целеустремленными.

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