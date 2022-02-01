Не спрятаться: теперь за коммуналку и долги будут «трясти» всех жильцов квартиры

Новый проект закона, который предоставит квартирам украинцев статус домохозяйств и объединит их жильцов общими налоговыми обязательствами, эксперты уже назвали «стратегией борьбы с коммунальными должниками». И правда, после оформления жилья как домохозяйства, органам власти будет намного легче забрать его за неуплату услуг ЖКХ.





Своей точкой зрения на законодательные изменения поделился глава Союза потребителей комуслуг Олег Попенко. Он объяснил, как новый закон упростит некоторые процедуры, которые по теперишним правилам могут длиться годами.

«В настоящее время, чтобы разобраться с долгами за коммуналку по конкретной квартире, нужно сначала проверить целый ряд данных. В частности узнать, кто является законным владельцем жилья, есть ли у него дети, наследники и т.д. Получить задолженность от владельца по имеющейся процедуре также задача не из легких. В то же время регистрация домохозяйства развязывает чиновникам руки. Ведь его можно забрать даже без суда путем ареста», – отмечает Попенко.

Не лучшим образом повлияет внедрение закона о домохозяйствах и на шансы граждан получить жилищную субсидию. Часто украинцы, проживающие в одной квартире, прописаны по совсем другим адресам. А на жилье, где проживают фактически, оформляют субсидию, чтобы экономить на коммунальных услугах.

Однако по предписаниям нового закона структура плательщиков коммунальных услуг, а заодно и получателей субсидий будет полностью изменена. Так что получить право на субсидию украинцам станет гораздо труднее.

Напомним, что согласно заявлениям Минцифры в Украине в скором времени может стартовать новая программа «е-Субсидии». Она будет работать по такому же механизму, как и проект «е-Підтримка», с той лишь разницей, что средства с виртуального счета можно будет использовать исключительно на оплату коммунальных услуг. Сервис будет защищен от мошенников благодаря идентификации пользователя через приложение «Дія». Так что постороннее лицо просто не сможет воспользоваться средствами получателя субсидии.

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