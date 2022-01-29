Українцям показали звичайні 2 копійки, за які дають більше $100

Українську монету номіналом 2 копійки намагаються продати на аукціоні більш ніж за 100 доларів. Грошовий знак є типовим та не має жодних особливостей, або ж браку. Однак ціна на нього росте шаленими темпами.





Копійка, що стала справжньою загадкою онлайн-аукціону Violity, нічим не відрізняється від звичайної монети цього номіналу. Вона була викарбувана з нержавіючої сталі у 2003 році, на жодного разу не реставрувалася.

Власник виставив монету на аукціон 24 січня, встановивши стартову ціну в розмірі всього лише 1 гривні. Перші віcім учасників торгів, що зацікавилися копійкою, підняли її ціну лише на 8 грн. Та раптово один з претендентів підвищив вартість лоту аж на 2991 грн. Таким чином ціна монети сягнула 3000 грн.

Що особливого побачив у грошовому знакові спостережливий користувач, досі невідомо. Та наступні претенденти підтримали тенденцію до підвищення ціни, й дуже скоро вона виросла аж до 3501 грн.

Торги за 2 копійки, що вже встигли неабияк здивувати учасників аукціону, завершаться 30 січня. Наразі претенденти на монету зробили вже 20 ставок, однак на сайті аукціону за нею спостерігають ще 109 чоловік. Складно навіть уявити, скільки буде вартувати ця непримітна на перший погляд копійка під кінець торгів, якщо кожен із сотні «спостерігачів» зробить свою ставку.

Які монети можна вигідно продати?

На українських аукціонах навіть за сучасні монети можна виручити непогані гроші. Потрібно лише знати, які саме екземпляри користуються популярністю у колекціонерів. Найлегше буде продати грошовий знак із видимим браком. Монета з двома однаковими сторонами, різними роками виготовлення на аверсі та ребрі, або нерівно прикладеним штампом може принести власнику навіть більше $1000.

Чимало заплатять і за монету, що була викарбувана в обмеженій кількості чи в якості експерименту. Наприклад, чимало нумізматів зараз полюють на 15 копійок, які вийшли у 1992 році обмеженим тиражем.

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