Ученые бьют тревогу: “Омикрон” научился крепко приставать к рукам

Японские ученые установили, что «омикрон» гораздо устойчивее прежних вариантов коронавируса. Особенно долго он живет на пластиковых поверхностях и коже человека.





Ученые проанализировали различия в устойчивости уханского типа коронавируса и всех, что появились позже

Штаммы «Альфа», «Бета», «Дельта» и «Омикрон» живут на пластике и коже минимум в 2 раза дольше, чем уханьский тип. Они остаются заразными более 16 часов на поверхности кожи. Высокая устойчивость этих штаммов повышает риск инфицирования контактным способом.

Результаты исследования штаммов коронавируса на пластиковых поверхностях показали, что вирусы несут опасность даже через десятки часов:

уханьский –56 часов;

«Альфа» – 191,3 часа;

«Бета» – 59,2 часа;

«Дельта» – 114 часом;

«Омикрон» – 193,5 часа.

На коже «омикрон» живет более 21 часа. В то время как продолжительность жизни прежних штаммов не превышала 19,6 часов.

Также специалисты утверждают, что новый штамм более устойчив к этанолу. Однако к счастью, все они гибнут на коже после 15 секунд воздействия дезинфицирующим средством на спиртовой основе.

То есть нужно как и прежде тщательно мыть руки и пользоваться антисептиком.

О заразности нового штамма «Омикрон» известно то, что со временем способность вируса заражать снижается. То есть примерно через 100 часов после нахождения на пластиковой поверхности его заразность снижается на 50%.

И хотя ученые говорят, что новый штамм «омикрон» реже вызывает тяжелое течение болезни, все же нужно быть осторожным. Часто мыть руки, пользоваться медицинской маской и антисептиком, избегать скоплений людей.

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