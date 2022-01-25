Обзор мобильного приложения БК Parimatch для IOS

Букмекерская компания Parimatch является легальной на территории стран СНГ, являясь одной из наиболее узнаваемых компаний на рынке данного региона. Букмекер первым удостоился Сертификата качества от сайта «Рейтинг Букмекеров». А с 2019 года официальным амбассадором компании стал Конор Макгрегор.





Parimatch стал одним из ключевых спонсоров спортивных команд. Компания сотрудничает с футбольными, баскетбольными и хоккейными клубами, транслируя их матчи в мобильном приложении. Найти трансляции Олимпиады 2022 можно на портале Metaratings.

Мобильное приложение «Париматч» доступно в интернет-магазине AppStore. Здесь пользователи сервиса смогут сделать ставки на все спортивные события. Их выбор будет полностью аналогичен с основной версией сайта. В приложении представлено 7 языков, включая русский.

Сразу стоит выделить большой минус – в мобильном приложении Parimatch нельзя пройти регистрацию, необходимо сделать это на официальном сайте букмекера. Это зачастую доставляет дополнительные неудобства, но иного выхода у клиента нет. Также в мобильном телефоне игрок не может воспользоваться живым чатом службы поддержки.

Однако удобный интерфейс и очень простая навигация могут перечеркнуть все минусы, о которых говорилось ранее. Иконки видов спорта легко читаются, а необходимое событие можно найти в пару кликов.

Несмотря на определенные недостатки, мобильное приложение Parimatch по функционалу практически ничем не отличается от основной версии сайта. Пользователи могут очень легко сделать ставки как на события в линии, так и в режиме реального времени. Все доступные инструменты позволяют комфортно пользоваться данным букмекером с мобильного телефона.

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