“Дию” сломали и выставили на продажу данные миллионов украинцев: Федоров поставил точку в слухах

Цифровая война, которая ведется в информационном просторе Украины, стала благоприятной средой для развития панических настроений. Очередная волна фейков о том, что приложение «Дія» взломано, а данные его пользователей продают в сети стала новой причиной для волнений. Слухи опроверг Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.





Министр объяснил, что само приложение не сохраняет данные пользователей. Каждый раз, когда пользователь входит в приложение, все документы подтягиваются к нему заново. Если речь идет о таких документах, как COVID-сертификаты, то «Дія» каждый раз генерирует их заново.

На сегодняшний день у приложения 13,7 активных пользователей, а портал используют 13 млн. человек. Поэтому именно «Дія» стала центром внимания и целью фейковых новостей.

Последние семь дней число слухов значительно возросло. Это связано со слухами о сливе данных 2 млн. пользователей и ботами, в которых, якобы, можно узнать всю информацию об пользователях «Дія». По словам министра специалисты постоянно отслеживают и проверяют такие сообщения. На данный момент ни одно из них не подтвердилось. Базы, которые по слухам были получены из приложения, на самом деле оказались сборной информацией из разных источников. Например, основной стала база одного из самых популярных банков. Но подобные ситуации уже возникали, и не раз, и происходило это еще задолго до появления «Дія».

Сегодня одна из главных задач специалистов Министерства цифровой трансформации и экспертов по кибербезопасности блокировать такие ресурсы, находить их источники. У Минцифры хватает ресурсов, чтобы надежно защищать свое сервисы и держать безопасность под полным контролем.

Также в ближайших планах запуск специального сервиса с названием єЗахист, который будет работать в приложении. В нем все желающие могут получить базовые знания о кибербезопасности, а также ознакомится со списком ресурсом, где о них можно узнать подробней.

Следующим шагом разработчиков будет еще один сервис, пользователи которого смогут получать уведомления каждый раз, когда кто-то будет искать его данные в закрытых базах.

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