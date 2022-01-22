Популярный украинский банк блокирует карты и не отдает деньги: что происходит

Сразу несколько клиентов популярного Monobank пожаловались на внезапный отказ в обслуживании. При этом им не дают забрать со своего же счета крупные суммы.





Уже бывшие клиенты банка оставили отзывы на популярном финансовом форуме Минфин.

Первый пострадавший рассказал, что на его карте было 83 тысячи гривен. Монобанк заблокировал его карту и отказал в дальнейшем обслуживании.

В свою очередь, банк не дает вразумительных объяснений. В Monobank сказали, что они оставляют за собой право отказывать в обслуживании в одностороннем порядке, о чем сообщают в договоре.

Украинец утверждает, что уже написал шесть заявлений. Их рассматривают до сих пор. Никаких конкретных ответов бывший клиент так и не получил. Складывается впечатление, что никто ничего не делает, и никто не собирается возвращать деньги.

Похожая проблема возникла и в другого пользователя Monobank. На его карте заблокировали 68 тысяч гривен. При этом он без проблем пользовался банком на протяжении двух лет.

Мужчина утверждает, что у него не было никаких проблем с кредитами, даже больше, у него был депозит в Monobank. Ему, как и в предыдущем случае, сказали написать заявление на возврат средств. Но даже за неделю ситуация не решилась. А банк повторяет, что оставляет за собой право отказывать в обслуживании без объяснения причин.

Возможно дело в финансовом мониторинге

Ранее сообщалось, что в Украине будут усиленно контролировать карты украинцев и блокировать все подозрительные операции.

Правило распространяется на все украинские банки. Они могут все подозрительные платежи, в том числе несколько транзакций по 5 тысяч гривен за один день. Также особенному контролю поддают все анонимные операции.

Точные причины блокировки карт обоих мужчин так и остаются неизвестными. В любом случае им обязаны вернуть личные средства, если у тех нет задолженности по кредитам перед Monobank.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿