Стало відомо, як єврейська дівчинка стала для нацистів еталоном краси дитини «арійської раси» і яка доля її спіткала

У 1933 році, з приходом до влади нацистів, багато газет та журналів у Німеччині були змушені закритися. Зміст видань, що залишилися на ринку, став повністю контролюватись Імперським Міністерством народної освіти та пропаганди на чолі з Йозефом Геббельсом. Тим не менш, у 1935 році на обкладинці пропагандистського журналу «Sonne ins Haus» («Сонце в будинок») з’явилася фотографія єврейської дівчинки. Хоч би як парадоксально це звучало, але її серед багатьох вибрали самі нацисти, як еталон дитини арійської раси.





«Sonne ins Haus» вважалося зразковим пропагандистським виданням, яке всіляко вихваляло нацистську Німеччину, постійно нагадувало про перевагу арійської раси і мало не через сторінку друкувало фотографії «істинних арійців» — світловолосих високих чоловіків з білою шкірою в одязі.

Головний редактор журналу був близько знайомий із Германом Герінгом і не хотів його розчаровувати. У 1935 році він шукав фотографію дитини для обкладинки, яка б ідеально відповідала «високим расовим стандартам арійців». Щоб отримати найкраще фото, редакція журналу оголосила відкритий конкурс на фото «найкрасивішої арійської дитини».

У результаті фотографи з усіх куточків Німеччини надіслали на конкурс понад сотню фотографій, які розглядалися та відбиралися самими цензорами із міністерства Геббельса. З усіх відібраних знімків журі підкорило фото піврічної круглолицьої дівчинки Хессі з великими темними очима та ніжним носиком.

Берлінський фотограф Ганс Баллін міг би пишатися собою, адже його знімок з’явився не лише на обкладинці популярного журналу, а й на листівках, що розійшлися величезним тиражем по всій імперії.

Проте думки Балліна були навіть не про перемогу в конкурсі і можливу загальну славу — його розсмішило і привело в захоплення, що навіть самі нацисти не мали поняття, як насправді виглядає «арійська» дитина. Адже малеча на його фото була єврейкою за походженням.

Батьки дівчинки Яків Тафт та Поліна Левінсон були латвійськими співаками, які перебралися до Німеччини у 1928 році, мріючи зробити кар’єру в Берлінській опері. Проте через своє єврейське коріння вони швидко втратили роботу своєї мрії. Фото шестимісячної доньки вони замовили місцевому фотографу в 1935 році виключно для власного сімейного архіву.

Оригінальна фотографія

Вдома вони повісили фотопортрет над піаніно і гадки не мали, що чиновники Геббельса поширять його копію по всій країні.

Про те, що фотографія доньки з’явилася на обкладинці журналу Поліні Левінсон, повідомила їх покоївка. Від цієї новини батьки дівчинки жахнулися і кинулися до фотографа за поясненнями «Що все це означає?». Тоді Ганс Баллін із гордістю повідав, як він обдурив нацистів: єврейська дівчинка стала ключовим символом у пропаганді чистоти арійської раси — хіба це не смішно? Але вражені батьки, звичайно, такий гумор не оцінили і вже всерйоз стали побоюватися за життя дитини.

«З того часу мене замкнули вдома, не пускали в парк чи зоопарк», — багато років потому згадувала Хессі. «Якби хтось впізнав мене і весь цей обман розкрився, то нацисти точно не залишили б мене живою».

В 1938 році в Німеччині вже для всіх людей єврейського походження стало небезпечно. Хоча особистість дитини на обкладинці Sonne ins Haus все ще залишалася нерозкритою, сім’ї вдалося втекти назад до Латвії, а звідти до Парижа. Але на той час нацизм вже поширився по всій Європі. Наступний їхній переїзд був на Кубу, звідки вони у 1949 році емігрували до США.

Хессі Тафт з обкладинкою журналу “Sonne ins Haus”

Хессі, яка й досі проживає в США, поділилася своєю історією лише у 2014 році, коли відвідала Ізраїльський музей Голокосту. Тоді вона й вирішила передати музею пам’ятну обкладинку з нацистського журналу, де її видавали за «зразкового арійця».

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