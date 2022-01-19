Зарплаты заробитчан и неофициалов возьмут под контроль: потратить их без налога не получится

С текущего года в Украине начнут действовать косвенные методы налогового контроля. Соответствующий законопроект уже находится на завершающей стадии разработки. Согласно ему украинцы больше не смогут свободно тратить деньги заработанные неофициально. За каждую значительную покупку, не соответствующую «белым» доходам, придется доплачивать немалую сумму налога.





Нововведение позволит налоговикам держать под жестким контролем все заработки и расходы граждан. Так что жить на широкую ногу при официальной зарплате в 6 тыс. грн точно не удастся.

Схема будет работать очень просто. Например, украинец приехал с заработков за границей и решил приобрести машину. Узнав о такой покупке в налоговой непременно захотят уточнить, а откуда деньги. Подтвердить источник полученных средств украинец не сможет, поскольку такие заработки считаются теневыми. А официально заробитчанин скорее всего безработный. В результате ему придется заплатить 19,5% налога от суммы стоимости приобретенного автомобиля.

Такая процедура компенсации налогов будет применяться не только к заробитчанам. Под удар попадут, например, работники, получающие зарплату в конвертах, и другие граждане с неофициальным доходом. Благодаря информации о «белых» зарплатах граждан, которая накапливается в базе налоговой с 1995 года, инспекторам будет легко посчитать, сколько денег украинец мог отложить со своей зарплаты.

Поэтому, покупая дорогую машину или квартиру, он самостоятельно признает свою вину в уклонении от уплаты налогов.

Таким образом, наслаждаться финансовой свободой, не заплатив налоги, в Украине теперь не получится. Однако сейчас у украинцев есть возможность по выгодной ставке задекларировать деньги, которые они заработали неофициально.

С первого сентября 2021 года в Украине действует так называемая «налоговая амнистия». Воспользовавшись ею можно задекларировать свое состояние, с которого не был уплачен налог, по ставке всего лишь в 5%. Благодаря налоговой амнистии украинцы могут легализовать свои деньги и в дальнейшем свободно пользоваться ими.

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