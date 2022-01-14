Українцям назвали кращі мобільні програми для заробітку в 2022 році

Ми живемо в дуже дивний час, коли заробляти гроші можна не лише звичним чином, а й через інтернет. Зокрема, існують мобільні програми для заробітку грошей.





Звичайно, з їхньою допомогою не можна отримати суму, якої вистачило б на придбання холодильника або PlayStation 4. Як правило, зароблених коштів вистачає на оплату послуги мобільного зв’язку або кабельного телебачення, але не більше. І це вже привід розглянути подібні послуги, адже навіть невеликі гроші не бувають зайвими!

ЗАРОБІТОК НА ЗАВАНТАЖЕННІ ТА ВСТАНОВЛЕННІ ДОДАТКІВ

Один із найпопулярніших напрямків мобільного заробітку – це скачування та встановлення інших програм за гроші. Хтось так рекламує свої твори, пропонуючи іншим заробити на кількох кліках.

REWARD

Мінімальна сума для виведення: відсутня

Куди платять: рахунок мобільного телефону, електронні гаманці (Webmoney, QIWI)

Reward порадує значним списком завдань – на момент написання статті їх було понад 200(!). Кожне супроводжується докладною інструкцією – одні програми потрібно встановити за посиланням, інші самостійно знайти в Play Маркет і також скачати. Як і в AppBonus, завдання виконується по кроках, причому до деяких з них пред’являються особливі вимоги (наприклад, нік англійською в Play Маркет тощо).

З особливостей слід відзначити інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, різні розділи («Нові», «Активні», «Гроші», «Історія» та інші). Є рейтинг, де можна побачити старанних користувачів і опинитися серед них. Іноді проводяться конкурси на призи.

ЗАРОБІТОК НА ПЕРЕГЛЯДІ РЕКЛАМИ ТА ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ

У наступних програмах ви можете заробити на виконанні різних завдань (встановлення програм є, але не є пріоритетним напрямком) та на перегляді реклами – тобто на досить тривіальних діях, що здійснюються в пару кліків. На відміну від попереднього способу, тут не потрібно довго чекати: виконали завдання, одразу отримали за це винагороду.

GLOBUS



Мінімальна сума для виведення: $10 (для PayPal) або $0.5 (для інших способів виведення)

Куди платять: рахунок мобільного телефону, електронні гаманці (WebMoney, PayPal), банківські картки

Globus – це програма для заробітку на переглядах реклами. Після реєстрації ви зможете відразу розпочати перегляд реклами за гроші, що з’являється на пристрої автоматично. Усі виплати здійснюються у доларах, а зароблені кошти можна вивести на рахунок у PayPal чи WebMoney.

Додаток зручно використовувати як джерело додаткового доходу, оскільки тут заробіток здійснюється на перегляді реклами. Globus підтримує реферальну систему, яка дозволить збільшити заробіток за рахунок запрошення в систему інших людей.

CLICKWORKER

Мінімальна сума для виведення: 5 EUR

Куди платять: електронні гаманці PayPal та Payoneer

Clickworker – непогана мобільна програма для заробітку, орієнтована на користувачів з Європи. Тут немає перекладу українською чи російською мовою, підтримки «наших» електронних гаманців та платіжних систем, а плата за виконання завдань нараховується у євро. Проте це можна легко віднести до позитивних сторін, адже за досить легкі завдання тут платять у дорожчій валюті.

Реєстрація не викликає труднощів. Для створення облікового запису достатньо відповісти на кілька запитань про себе (дата народження, країна та місто проживання, стать тощо), підтвердити адресу електронної пошти та придумати пароль. Відразу після входу в систему на вкладці Jobs з’явиться список доступних завдань. У міру заповнення облікового запису та успішного виконання робіт їх кількість буде збільшуватися. Наприклад, одразу після реєстрації вам можуть запропонувати завантажити 5-10 фотографій особи за 2-3 євро.

У випадку, якщо завдання закінчилися і не з’являються довгий час, ви можете пройти тестування та підвищити кваліфікацію профілю. Для цього потрібно пройти невелике тестування у розділі Assessments. Чим вище підсумковий рейтинг – тим більше високооплачуваних робіт стане доступним вам. Не можна не відзначити акуратний та стильний дизайн, мінімалістичний інтерфейс та темну тему. Clickworker – гідна альтернатива подібним сервісам із потенційною можливістю більшого заробітку.

BEMYEYE

Мінімальна сума для виведення: 70 рублів для PayPal та Qiwi, 20 євро для Sepa

Куди платять: електронні гаманці PayPal, Sepa, Qiwi

Остання програма в нашому рейтингу, де платять за виконання завдань – BeMyEye. Суть переважної більшості «місій» полягає у оцінці рівня задоволеності роботи того чи іншого магазину. Простими словами, вам потрібно буде відвідувати певні заклади та виконувати інструкції до завдань, кожне з яких розділене на кілька розділів і пояснює, що потрібно зробити (зробити фотографії прилавків, наприклад).

За виконання однієї місії можна заробити до 500 грн., але в середньому за більшість з них нараховується 50-70 грн. Причому виведення коштів при досягненні мінімальної суми може тривати лише 30 хвилин (максимум – до 3 робочих днів). Чим більше завдань ви виконуєте, тим вищий рівень облікового запису. Це, наприклад, впливає на те, як часто можна знімати гроші з гаманця BeMyEye. Якщо 1 рівню можна виводити раз на 2 тижні, то для 18-го і вище тайм-аут складає всього добу.

Традиційно для сервісів даного типу тут існує і реферальна система, на якій можна заробляти. За залучення одного друга, який завантажить програму за посиланням і виконає першу місію, можна отримати 12 грн. Крім того, сервіс відмінно переведений російською мовою, а значить проблем з використанням точно не виникне.

ЗАРОБІТОК НА ОПИТУВАННЯХ ТА ВІДГУКАХ

В інтернеті ви також можете заробляти на своїй думці, а саме заповнювати прості анкети та писати відгуки на товари. Анкети потрібні для різних маркетингових досліджень (наприклад, про майбутні новинки кіно, про автомобілі, про куріння), а за відгуки платять так звані сайти-відгуки, які заробляють на рекламі. Загалом тут також все прозоро і легально.

ВІДГУК

Мінімальна сума для виведення: 70 грн. на першу виплату, потім 35 грн.

Куди платять: електронний гаманець WebMoney

Відгук – ще один популярний сайт для заробітку, але, як неважко здогадатися, тут ми отримуємо гроші за відгуки. Ви можете залишати свою думку (як позитивну, так і негативну) практично на все, що вас оточує – різні товари, фільми, книги, ігри, продукти, магазини, готелі, міста … Люди пишуть навіть про мастило для автомобілів, креми для рук, контактні лінзи та інші речі.

Платять тут за кількість символів у відгуку та їх перегляди (тобто активний та пасивний заробіток). Можна написати текст на кілька рядків і не отримати практично нічого, а можна підійти з відповідальністю та розбити відгук на абзаци та прикріпити картинки, і надалі він принесе ще більше грошей.

STREETBEES

Мінімальна сума для виведення: відсутня

Куди платять: електронний гаманець PayPal

Streetbees – це програма з опитуваннями, в якій ви ділитеся моментами свого повсякденного життя і можете заробити за один пройдений квіз до $5. Відповідайте на прості запитання, розповідаючи про себе що-небудь: як ви ставитеся до харчових добавок, які звички, пов’язані зі здоров’ям, розвиваєте, як ставитеся до відеоігор та ін. Кожне опитування подається як окрема історія, де ви спілкуєтеся з чатом.

Великою проблемою багатьох опитувальників можна назвати відсутність великої кількості завдань. У Streetbees вже з моменту реєстрації є безліч анкет. В одних потрібно просто відповідати на тематичні питання, в інших доведеться зробити кілька фотографій. Щоб сервіс міг запропонувати більше квіз, йому потрібно краще впізнати вас. Тому чим більше історій ви розповісте для Streetbees, тим більше індивідуальних опитувань стане доступно.

Виводити гроші можна без жодних обмежень, хоч одразу після розповіді своєї першої історії. Єдиний аспект: перевірка завдань займає 2-3 дні (у деяких випадках і більше), а виплати здійснюються протягом 48 годин. Окремо варто відзначити відсутність реклами, якою так люблять зловживати подібні програми.

ЗАРОБІТОК НА ПЕРЕГЛЯДІ ВІДЕО

Дивитися відео та отримувати за це гроші – що може бути простіше? І так, тут також без шахрайства – одні люди просто намагаються зробити свої відео популярнішими, накручуючи перегляди на спеціальних майданчиках, а інші виконують ці завдання та отримують гроші. Зазначимо, що подібні завдання вже траплялися в додатках на Android вище, але ми вирішили виділити кілька програм, призначених саме для цього.

CHEESEFREE

Мінімальна сума для виведення: 3 грн.

Куди платять: рахунок мобільного телефону, електронні гаманці (YooMoney, QIWI, Payeer)

CheeseFree – це відеомережа на зразок YouTube (але, очевидно, куди менш популярна), де будь-які користувачі можуть розміщувати свої відео та дивитися інші. Ролики розміщені за різними категоріями, і їх можна завантажувати, коментувати та оцінювати, а на людей можна підписуватись.

За перегляд ви отримуєте валюту CHS, і для виведення доведеться заробити щонайменше 500 CHS, що дорівнює 3 грн. Здається, що заробити складно, але якщо врахувати різні бонуси (за реєстрацію, прокрутку рулетки) і те, що ви просто дивитеся ролики, тривалість яких з середньому становить 10 секунд, то цей процес помітно прискорюється. Також можна запрошувати друзів, і за кожного ви отримаєте 25 чизів.

VIDEOVTOPE

Мінімальна сума для виведення: $3

Куди платять: електронний гаманець WebMoney

Програма VideoVTope пропонує заробити на переглядах, підписках, лайках та коментарях до відеороликів. За це ви отримаєте певну кількість валюти VIV (1 VIV дорівнює приблизно 0.0058 копійки), а мінімальна сума для виведення становить ~14000 VIV. Це пристойна сума, проте завдань досить багато, і до того ж можна придбати VIP-статус та збільшити заробіток удвічі.

З плюсів – приємний дизайн програми, багато оплачуваних дій, система рівнів та рейтингу, різноманітні бонуси. З мінусів – висока мінімалка, яку набирати доведеться досить довго.

ЗАРОБІТОК НА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Лайки, підписки, репости – ці слова такі знайомі тим, хто часто зависає у соціальних мережах. Якщо у вас є сторінка в одній із мереж , то на цих простих діях можна заробити. Нічого «темного» – все також, заради чиєїсь реклами.

ZAREKLAMY

Мінімальна сума для виведення: $25

Куди платять: електронні гаманці (PayPal, Payoneer), банківський переказ

У цьому привабливому на зовнішній вигляд додатку ви можете заробити на таких соціальних мережах, як Instagram (підписники, лайки, перегляди відео), Facebook (лайки сторінок та постів, акції, перегляд відео, приєднання до події), TikTok (лайки, відео, перегляди), Twitter (читачі, лайки, твіти, ретвіти), YouTube та на багатьох інших. Потрібно просто вибрати категорію, вид роботи, а потім відкриється список із завданнями.

Крім соціальних мереж, в Zareklamy ви також можете отримати гроші за опитування, перегляд сайтів, відео та реклами, написання коментарів та відгуків, реєстрацію акаунтів та ігри.

ЗАРОБІТОК НА КАПЧІ

Напевно, переміщуючись по сайтах у всесвітній мережі, ви натикалися на капчу – набір символів, що важко розрізнити, який потрібно ввести в спеціальне віконце, щоб продовжити серфінг. Перш ніж пускати капчу в роботу, її перевіряють (чи взагалі можна розрізнити те, що написано) на спеціальних сайтах, і платять за це гроші.

RUCAPTCHA BOT

Мінімальна сума для виведення: 50/250 грн. для банківських карток або від 5-10 гривень для інших способів

Куди платять: електронні гаманці (WebMoney, QIWI, Payeer, YooMoney), банківські картки, баланс мобільного телефону

Англомовний додаток від однойменного сайту для заробітку, призначений для зручної роботи користувачів. Щодо зручності ми б посперечалися, оскільки авторизація у програмі неочевидна та описана розробниками за 8 (!) кроків. Однак, подолавши цю перешкоду, ви зможете розгадувати капчу з телефону та отримувати за це гроші.

RuCaptcha Bot пропонує розгадувати графічну та текстову капчу і платить за це в доларах. В інтерфейсі немає нічого зайвого – лише «старт» сесії та все.

KOLOTIBABLO BOT

Мінімальна сума для виведення: від $0.5

Куди платять: електронні гаманці (AdvCash, YooMoney) або крипто-гаманці

Ще один цікавий додаток, але з більш детальним інтерфейсом, який дозволяє відстежити процес заробітку, кількість виконаних завдань, бали, рівень (додаткова мотивація для роботи). В іншому тут все також: запускаємо сесію і розгадуємо капчу, доки не набридне.

ЗАРОБІТОК НА ІГРАХ

Чи можна заробляти на іграх? Так, але не зовсім так, як ви вважаєте. Наприклад, не можна отримати гроші, годинами граючи в якийсь шутер – для цього створені спеціальні ігри, парочку з яких ми розглянемо нижче.

APPSTATION

Мінімальна сума для виведення $0.5

Куди платять: електронний гаманець PayPal

Appsttion пропонує пограти в інші ігри з Google Play, досягти в них певного рівня (або провести якийсь час) і отримати за цю винагороду у вигляді монет, які переводять у реальні гроші. Ця програма для Android має приємний дизайн, а в заробітку немає нічого «темного» – просто граєте в ігри партнерів Appstion і заробляєте за це гроші.

MAKE MONEY ЗАРОБЛЯТИ ГРОШІ

Мінімальна сума для виведення: $5

Куди платять: електронний гаманець PayPal

Make Money – ще один спосіб заробляти, проводячи час в іграх. У сервісу є велика кількість партнерів, які надають різні завдання: завантажити певну програму, встановити програму і досягти вказаного рівня тощо. Оплату за виконання місій ви отримуєте в ігровій валюті, яка конвертується в долари.

Завдання поділяються на кілька категорій складності: “легко”, “середньо”, “складно”. До них відносяться не тільки ігрові квести, але й проходження швидких або довгих опитувань, що оплачуються, перегляд відео на YouTube. Наприклад, за завантаження програми та реєстрацію облікового запису, тут можуть заплатити близько 1 млн. віртуальних монет – це майже 30% від мінімального порогу і близько 40 гривень. А за регулярний вхід у Make Money ви отримуватимете щоденну безкоштовну нагороду.

Серед своїх аналогів сервіс відрізняється тим, що він переповнений різноманітними квестами, які, як здається, взагалі тут не закінчуються. Вибирайте найлегші і вигідні для себе місії із сотень інших завдань, що постійно оновлюються. Набридло проходити опитування? Візьміть завдання, пов’язане з прокачуванням персонажа у захоплюючій грі, або заробіть винагороду за перегляд YouTube.

ВИСНОВОК

Наша добірка дала вам зрозуміти, що поки що заробіток грошей на смартфоні пов’язаний з певними складнощами. Однак деякі сервіси все ж таки дозволяють отримати гроші, які зазвичай ми витрачаємо на дзвінки та оплату інтернету. Сподіваємось, що ви знайдете спосіб заробітку для себе!