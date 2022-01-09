Напитки, которые не должны пить дети: доктор Комаровский объяснят причину запрета

Доктор Комаровский рассказал, какие напитки и почему вредно пить детям. Родителям нужно контролировать количество потребления этих напитков, и когда можно побаловать детей небольшим количеством любимой жидкости.





Речь идет о сладких газированных напитках. Многие родители считают, что яркая, сладкая жидкость с заманчивыми этикетками вредна потому, что в ней много газа. Мол именно он главная опасность для желудочно-кишечного тракта. Но знаменитый педиатр опровергает это утверждение. «В минеральной газированной воде нет ничего вредного и опасного для организма ребенка». Если ребенок хочет пить и, чтобы утолить жажду, он пьет газированную минеральную воду, в этом нет ничего страшного.

Со сладкой газировкой дело совсем другое. Она опасна тем, что содержит огромное количество сахара. Ни взрослые, ни дети не пьют сладкую газировку, чтобы утолить жажду. Они пьют ее, чтобы получить удовольствие от вкуса.

Врач приводит такие цифры: в 100 граммов популярного напитка содержится больше 10 граммов сахара. Это огромное количество чистой, легкодоступной энергии, которую дети получают, но в 99% случаев не расходуют. Если ребенок выпивает в день двухлитровую бутылку сладкой газировки, это все равно, что он бы съел стакан сахара. Вряд ли любой здравомыслящий родитель разрешил бы такое количество своему ребенку. Так почему многие смотрят сквозь пальцы на поглощение огромного количества сладкой жидкости.

Это не значит, что на сладкие газированные напитки нужно наложить однозначное и полное табу. Ребенок вполне может выпить стаканчик любой сладкой водички на природе, в игровом центре, тогда и там, где есть возможность быстро и полностью потратить энергетический запас, который он поглотил.