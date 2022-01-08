Кому и сколько давать на чай в гостинице: что говорят эксперты по этикету на этот счет

Статистика показывает, что только одна третья часть постояльцев отелей оставляют чаевые обслуживающему персоналу. Если официанты в ресторане и носильщики получают денежное вознаграждение довольно часто, то обслуживающий номера персонал, а именно уборщицы и горничние очень редко видят «благодарность» от гостей. Что на это счет говорит этикет?





Эксперты по этикету утверждают, что каждый день своего пребывания в отеле нужно оставлять чаевые всем работникам отеля. Размер благодарности раньше ограничивался 1 долларом, и этого было достаточно, в условиях пандемии желательная сумма возросла до 5 и даже 10 долларов.

Почему одних работников мы благодарим, как то вышеупомянутых официантов и носильщиков, а другие за свой труд получают только «голую» зарплату?

«Все дело в том, что с первыми мы сталкиваемся лично, во время выполнениями ими “служебных обязанностей», а горничные и уборщицы наводят порядок в номерах, перестилают постели, моют туалеты и ванные в то время, когда гостей нет в номере» – объяснила знаменитый эксперт по этикету мисс Дж.

Поэтому для таких работников нужно оставлять чаевые на кровати или в специальных конвертах. При чем делать это нужно ежедневно. Смены работников меняются, и не факт, что если вы оставите вознаграждение один раз, его получит именно та горничная, которая наводила порядок в номере.

Работа уборщиц в гостиничном бизнесе остается самой низкооплачиваемой уже очень длительное время. При этом считается, что работница может получить травму во время уборки или подвергнутся риску сексуального насилия. Чтобы как-то поддержать работников этой сфере не нужно забывать оставлять им чаевые. В благодарность они будут еще более тщательно и с «душой» выполнять свои обязанности в номере щедрого клиента.