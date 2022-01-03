Стало известно кому в Украине повысили минимальную пенсию до 7000 грн?

В начале года уже предусмотрен ряд повышений выплат. Еще одна категория граждан, которые получат прибавку к социальной выплате – ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. Речь идет о тех категориях, которые получили инвалидность. Доплата предусмотрена для всех групп, но для всех она будет разной. Какую доплату получит каждая категория, рассмотрим ниже.





Так меньше всего повышена будет пенсия для ликвидаторов с третей группой инвалидности. Первая и вторая группа получат более существенные надбавки.

Официальный сайт правительства озвучил такие цифры:

Ликвидаторы с первой группой инвалидности с 1 января 2022 года будут получать не 10340, а 14600 грн;

Ликвидаторы со второй группой инвалидности с 1 января 2022 года будут получать не 8272, а 9500 грн;

Ликвидаторы с третей группой инвалидности с 1 января 2022 года будут получать не 6204, а 7000 грн.

Это значит, что минимальная пенсия по инвалидности для ликвидаторов аварии на ЧАЭС составит 7000 грн.

Это одно из самых существенных повышений пенсий, которое ожидается в текущем году. Большинство украинцев таким прибавками порадоваться не смогут. Так минимальная выплата возрастет всего на 159 грн. Те, кто ушел на пенсию с необходимым стажем и достигнутым пенсионным возрастом в 65 лет получат дополнительно только 80 грн.

Такие незначительные суммы связывают с тем, что ПФУ не будет иметь существенного роста дохода. Повышение минимальной заработной платы всего на 3% не может обеспечить достойное увеличение отчислений в Пенсионный фонд. По статистике 40 процентов граждан, которые работают, официально получают минимальную зарплату, с которой и отчисляют часть в ПФУ. Остальные деньги они получают на руки и никаких выплат по ним не делают.

Значительного роста выплат для всех категорий пенсионеров можно ожидать только в случае существенного повышения минимальной заработной платы для всех работающих украинцев.