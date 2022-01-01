Как радио: названы знаки зодиака, с которыми нельзя делиться секретами

У каждого из нас есть сокровенные мысли и чувства, которыми не желаем делиться с окружающими. Секреты своей души мы доверяем только самым близким друзьям, рассчитывая, что о них больше никто не узнает.





Однако далеко не все люди одинаково хорошо умеют держать рот на замке. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака вообще не способны хранить секреты. Рассказав им что-нибудь, вы рискуете выставить себя на посмешище.

Овен

Представители этого огненного знака очень импульсивны. Они привыкли всегда говорить то, что думают. Поэтому для них непонятно даже само слово «секрет». Если вы расскажете Овну какую-нибудь тайную информацию, будьте уверены, на следующий день об этом узнают все.

Близнецы

Уроженцы знака – люди душевные и участливые. Общаясь с ними, хочется раскрыть душу, поделиться наболевшим. Близнецы с удовольствием выслушают вас в любой ситуации. Однако с ними следует быть очень осторожными. Ведь кроме эмпатии, они подвержены еще и вредной привычке сплетничать.

Дева

Девы обожают раздавать советы. Они всегда знают, как лучше поступить, и не преминут сказать вам об этом. Поделившись с ними своими размышлениями, вы прежде всего получите шквал критики и «добрых советов». А позже вполне вероятно услышите о своей проблеме из чужих уст.

Скорпион

Родившиеся под этим созвездием и сами имеют множество тайн. Поэтому хорошо понимают, насколько важно беречь чужие. Поделиться конфиденциальной информацией их может заставить только одно – собственная выгода. Если разглашение принесет ощутимую пользу Скорпиону, он без раздумий на него решится.

Стрелец

Проблема друзей-Стрельцов в их откровенности. Сначала такая черта может показаться преимуществом. Однако если ваш друг, привыкший всегда и всюду говорить правду, разболтает вверенную ему тайну, вы будете считать иначе. Конечно, он поймет, что сделал, и будет горько сожалеть. Но увы, слишком поздно.