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График работы отделений «Новая Почта» и «УкрПочта» на праздничные дни

26.12.2021
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Укрпошта

Стал известен график работы и список дежурных отделений основных служб перевозки и доставки в Украине. Так почтовые операторы подали следующие данные.


«Новая Почта» и «УкрПочта»: как будут работать отделения в новогодние и рождественские выходные дни

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Четвертый год 25 декабря становится первым выходным в целой череде праздничных дней в Украине. Многие службы доставки в эти дни работают по измененным графикам. Самые крупные почтовые операторы предупреждают своих клиентов об изменениях в часах работы, чтобы они могли отправить и получить свои посылки вовремя.

Как работает «Новая Почта» на праздники?

В компании предупредили, что в целом график работы уже определен и озвучен, но предусмотрена работа дежурных отделений, чтобы обеспечить бесперебойную доставку по всей стране и самым основным населенным пунктам.

Основной график выглядит следующим образом:

  • 25, 27 декабря – часы работы отделений без изменений;
  • 31 декабря – отделения работают по графику субботы;
  • 3 января – работа по воскресному графику;
  • 1, 7 января – отделения и курьеры не работают.

Также в первый день нового года и на Рождество не будут загружать новые посылки в почтоматы, а загруженные ранее отправления можно получить в любое время.

Нова пошта

О работе дежурных отделений, их номерах и адресах подробней можно узнать на сайте «Новой Почты».

«Укрпочта» – график работы в праздничные дни

В “Укрпочте” озвучили такой график работы отделений:

  • 24, 27 декабря – обычные часы работы;
  • 25 декабря – работа только дежурных отделений;
  • 31 декабря – пока нет данных;
  • 1, 7 января – выходной, но компания рассматривает возможность работы некоторых отделений.

Список дежурных отделений, а также их график работы в праздничные дни можно найти на сайте почтового оператора. Там же скоро появится график работы на последний день уходящего года.

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26.12.2021
1 хвилина на прочитання

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