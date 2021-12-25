Ветчина провоцирует рак: что в нее добавляют современные производители, что она настолько опасна?

Все кто едят мясо, точно любят ветчину. Еще сало, или балык, или, может, вареная колбаса нравятся не всем, а вот ветчина точно подходит и взрослым и детям. Ароматная, сочная, пахнет копчением и смакует, как в составе салатов, так и сама по себе. На новогоднем и рождественском столах она точно будет почти в каждом доме.





Но оказывается, современная ветчина, а именно продаваемая в супермаркетах — это бомба медленного действия. Состав крайне опасен для человеческого здоровья и может провоцировать онкологию. Что такого добавляют в ветчину, и как минимизировать риски для здоровья, и возможно ли это?

В ветчину добавляют много “мусора”

Для того чтобы усилить вкус ветчины, а также продлить срок ее хранения производители добавляют в ее состав нитрат калия, фосфаты, нитраты, сахар и другие приправы. Это своего рода обработанное мясо, которое опасно для здоровья. Международный институт рака отнес ветчину к канцерогенным продуктам, то есть вызывающим рак.

Под большим риском поджелудочная и прямая кишка, другими словами онкология может начаться конкретно в этих точках. Кроме этого обработанное, а тем более красное мясо содержит плохой холестерин, который негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. А еще провоцирует риск образования тромбоза.

Ешьте ветчину правильно

Конечно, от всего отказаться нереально, ведь если начинать разбирать все продукты, то в каждом найдется что-то вредное. Диетологи рекомендуют просто ничем не злоупотреблять. А такое, как ветчину, например, есть небольшими порциями, не слишком часто и желательно вместе со свежими овощами и зеленью. Можно заменять красное мясо рыбой и курицей.