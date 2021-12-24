До 20 хв: наскільки швидше смартфони заряджаються у режимі польоту
Спочатку режим польоту створювався для запобігання потенційно негативним впливам радіохвиль смартфона на бортові системи літаків. Авіарежиму знайшлося застосування і на землі. Режим польоту стане в нагоді, якщо ви сидите на нараді або на лекції. Його можна ввімкнути на ніч, щоб знизити швидкість розрядки акумулятора та вимкнути дражливі дзвінки та повідомлення. А ще в цьому режимі смартфон швидше заряджається . Розберемося, наскільки цей процес прискорюється.
У режимі польоту відключаються всі бездротові інтерфейси: GPS, стільниковий зв’язок, Wi-Fi та Bluetooth. Тобто перестають працювати радіомодулі, що дають значне навантаження як на систему загалом, так і на акумулятор зокрема. Як результат, в режимі тиші батарея розряджається повільніше, а заряджається швидше.
Наскільки швидше заряджається смартфон у режимі польоту? У Мережі можна зустріти різні цифри, що характеризують прискорення процесу зарядки: на 1,5% швидше, на 10%, 20% тощо.
Справа в тому, що виграш у часі залежить від низки факторів. А саме:
- стану акумуляторної батареї,
- моделі смартфона (і ємності акумулятора),
- рівня енергоспоживання радіомодулів (він не завжди однаковий навіть для того самого мобільного пристрою).
Універсальної відповіді на запитання немає. Визначити, наскільки швидше ваш смартфон заряджається в режимі польоту, ви зможете лише дослідним шляхом. Наприклад, у звичайному режимі iPhone 12 зарядився з 1% до 25% за 21 хвилину (при потужності зарядки 5 Вт), а в авіарежимі – за 18 хвилин. Загалом авіарежим допоможе заощадити до 20 хвилин. Звичайно, режим польоту скорочує час заряджання, якщо ви не використовуєте смартфон.
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