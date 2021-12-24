До 20 хв: наскільки швидше смартфони заряджаються у режимі польоту

Спочатку режим польоту створювався для запобігання потенційно негативним впливам радіохвиль смартфона на бортові системи літаків. Авіарежиму знайшлося застосування і на землі. Режим польоту стане в нагоді, якщо ви сидите на нараді або на лекції. Його можна ввімкнути на ніч, щоб знизити швидкість розрядки акумулятора та вимкнути дражливі дзвінки та повідомлення. А ще в цьому режимі смартфон швидше заряджається . Розберемося, наскільки цей процес прискорюється.





У режимі польоту відключаються всі бездротові інтерфейси: GPS, стільниковий зв’язок, Wi-Fi та Bluetooth. Тобто перестають працювати радіомодулі, що дають значне навантаження як на систему загалом, так і на акумулятор зокрема. Як результат, в режимі тиші батарея розряджається повільніше, а заряджається швидше.

Наскільки швидше заряджається смартфон у режимі польоту? У Мережі можна зустріти різні цифри, що характеризують прискорення процесу зарядки: на 1,5% швидше, на 10%, 20% тощо.

Справа в тому, що виграш у часі залежить від низки факторів. А саме:

стану акумуляторної батареї,

моделі смартфона (і ємності акумулятора),

рівня енергоспоживання радіомодулів (він не завжди однаковий навіть для того самого мобільного пристрою).

Універсальної відповіді на запитання немає. Визначити, наскільки швидше ваш смартфон заряджається в режимі польоту, ви зможете лише дослідним шляхом. Наприклад, у звичайному режимі iPhone 12 зарядився з 1% до 25% за 21 хвилину (при потужності зарядки 5 Вт), а в авіарежимі – за 18 хвилин. Загалом авіарежим допоможе заощадити до 20 хвилин. Звичайно, режим польоту скорочує час заряджання, якщо ви не використовуєте смартфон.