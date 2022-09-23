Топовые камерофоны в среднем ценовом сегменте

Не у каждого есть на руках сумма денег, которую можно потратить на покупку iPhone. Не стоит из-за этого влезать в долги и брать кредиты. На рынке много смартфонов, которые стоят дешевле, но дают великолепное качество фото и видео. Например, бренд ОРРО, который производит потребительскую электронику премиум класса.

В линейке бренда есть смартфоны OPPO, которые стоят как Айфоны, но есть и более дешевые варианты. Эксперты бэнчмарка признали лучшим камерофоном 2021 года модель OPPO Find X2 Pro. У этого смартфона великолепная цветопередача, экспозиция и автофокус. Также эксперты отметили идеальную работу автофокуса, минимум шума и четкие снимки в ночном режиме. Такая модель стоит не дешево, но есть и более доступные варианты камерофонов, например, ОРРО Find X2 с менее дорогой комплектацией:

топовый чипсет Snapdragon 865;

AMOLED display 6.7 дюймов 3180 на 1440 пикселей;

ОЗУ 12 Гб;

Накопитель 256 и 512 Гб;

Емкость АКБ 4260 мАЧ, есть быстрая зарядка на 65 Вт.

Это базовые рабочие параметры. Конфигурация камеры в камерофоне следующая: ультарширокоугольный сенсор 48 Мп и телевик 13 Мп, основной датчик на 48 Мп. В Европе такие смартфоны стоят 1200 евро. Их берут так же часто, как и Айфоны. Люди там часто не понимают, почему в некоторых странах телефон с яблоком является таким популярным.

Об этих смартфонах в мире известно уже давно. Если бы компания уделила больше внимания маркетингу, то рекорды продаж давно были бы побиты не Apple, а OPPO. С 2012 года бренд получает первые места в таких номинациях, как:

самый тонкий смартфон в мире;

первый камерофон с вращающейся камерой;

первый смартфон, на котором можно делать 50 мегапиксельные снимки и др.

Как видите, популярный американский смартфон не имеет и половины этих преимуществ. Бюджетная модель ОРРО во многом лучше популярных в стране Redmi, Xiaomi.

Линейки смартфонов ОРРО — их особенности

Производитель выпускает телефоны серий A, F, R, Find X. Самые бюджетные модели с буквой А. F — телефоны с акцентом на потенциал камеры (камерофоны), R — для игр и приложений, а последние — премиум устройства, самые дорогие и навороченные. Самыми популярными камерофонами сегодня являются такие модели:

OPPO F5 Youth — автономный, с хорошей камерой и стильным дизайном.

ОРРО F5 4/32 GB — с фронтальной камерой на 20 МП и функцией full view.

ОРРО F5 64 GB — мощный камерофон с большим экраном и кучей возможностей.

Производитель регулярно анонсирует новые модели, заморачивается над дизайном. Например, если в прошлом году были модными цвета: пудра, Тиффани, то компания тут же использует их для создания актуальных задних крышек.

Все смартфоны, которые начали выпускать с 2021 года получили дополнительные преимущества: олеофобное покрытие, усиленную рамку, энергоемкую батарею, мощные процессоры.

Поэтому, если вам важно качество снимков, то можно смело покупать любой из камерофонов данного бренда. Их качество проверено и признанно на международном уровне. В Украине такие телефоны тоже продают, стоимость в интернете даже немного дешевле, чем в офлайн магазинах.