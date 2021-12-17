Государство накажет lifecell за ложь абонентам: раскрыта схема

Антимонопольный комитет оштрафовал популярного украинского оператора lifecell на 10,5 миллионов гривен. Третья по количеству клиентов сотовая компания страны получила «на орехи» за нечестный пиар в рекламе. По словам членов АМКУ, оператор в промо-материалах и рекламных роликах подчеркивал свои преимущества достаточно двусмысленно, чем мог ввести в заблуждение пользователей.





Решение о наказании для компании lifecell регулятор вынес в среду 15 декабря. По официальным данным, оператор нарушил закон о защите от недобросовестной конкуренции. В своей рекламе lifecell утверждал, что лидирует в предоставлении определенных видов услуг и тарифах на эти услуги.

Первым о нарушении со стороны конкурента сообщила компания «Киевстар». Подробно рассмотрев данный вопрос, члены АМКУ выяснили, что lifecell действительно неоднократно называл себя «лидером нового поколения интернета». В рекламе компания акцентировала внимание на своем покрытии 4G и 5G, которое называла лучшим в Украине. При этом lifecell основывался на определенных параметрах своей сети, не упоминая об остальных технических показателях, которые также свидетельствуют о качестве интернета.

Углубленно исследовав рекламу отечественного оператора, регулятор выделил следующие нарушения:

lifecell называет себя «№1 в роуминге для интернета», подчеркивая разницу между собственными тарифами и тарифами конкурентов. При этом в компании «забыли» сообщить о наличии в пакетах других операторов дополнительных услуг, входящих в указанную цену;

оператор подчеркивает, что является «№1 для смартфонов», подразумевая наибольший процент клиентов со смартфонами по сравнению с другими телеком-операторами страны. Но зрители могут неверно понять такое утверждение, поскольку не владеют всей информацией.

Именно из-за использования в рекламе таких голословных заявлений о собственном лидерстве, которые могли навредить репутации конкурентов, АМКУ наказал lifecell штрафом в 10,5 миллионов гривен.

Напомним, что в период с 2018 по 2021 год Антимонопольный комитет не раз намекал оператору, что «он ходит по тонкому льду». Однако lifecell не прислушался к рекомендациям регулятора и не изменил рекламную стратегию.