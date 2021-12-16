Стало відомо, скільки коштує квартира у Варшаві: по кишені не всім заробітчанам

Розкажемо, скільки коштують різні квартири у Варшаві. Ми проаналізували оголошення з купівлі/продажу об’єктів нерухомості, щоб сформувати середні ціни.





Багато українців, особливо ті, що працюють за кордоном, часто думають про переїзд на ПМП. Але для комфортного життя знадобиться власне житло. Часто вибір падає на Польщу, бо у сусідній країні живуть та працюють понад мільйон українців.

Ми переглянули дані з популярного сайту OLX, щоб дізнатися про актуальну вартість первинного житла у Варшаві.

Однокімнатні квартири

Вартість однокімнатної квартири в новобудові стартує від 70 тисяч доларів. Це майже 300 тисяч злотих. Найдорожчу однокімнатну квартиру у Варшаві пропонують за 100 тисяч доларів або 400 тисяч злотих.

Середня вартість однокімнатної квартири становить близько 80 тисяч доларів.

Двокімнатні квартири

Вибрати двокімнатну квартиру простіше, адже вибір набагато більший. Ціна починається від 90 тисяч доларів та досягає 150 тисяч доларів в елітних житлових комплексах.

Виходить, що середня ціна двокімнатної квартири становитиме 130 тисяч доларів або 500 тисяч злотих. На остаточну вартість впливає розташування житлового комплексу, де продається нерухомість.

Трикімнатні квартири

Вартість квадратного метра у великій квартирі нижча, ніж в однокімнатній. Купити трикімнатну квартиру на околиці Варшави можна приблизно за 120 тисяч доларів.

Середня вартість представлена ​​у досить широких рамках – від 135 до 170 тисяч доларів. Найдорожчі оголошення стартують від 200 тисяч доларів і досягають 275 тисяч доларів (у перерахунку на злоті – 1 мільйон 129 тисяч).

Скільки коштує квартира у Києві

Для порівняння, ми поцікавилися у президента Асоціації фахівців з нерухомості України Юрія Піта ситуацією з цінами на нерухомість в Україні, точніше, у Києві.

За його словами, зараз вартість первинної нерухомості зменшилася приблизно на третину. Зниження вартості відбувається на тлі зниження купівельної спроможності громадян.

Протягом 2020-2021 року вартість житла у новобудовах зросла приблизно на 35%, а кількість угод збільшилась на чверть. Наразі ринок позбавлений платоспроможного контингенту, звідси й зниження вартості.