В Україні підвищено розмір пенсій: не для всіх – кому збільшення на 800 гривень, а кому нічого

Опубліковано інформацію про те, хто в Україні отримав надбавки до пенсії, й хто отримує найвищі пенсії.





Прожитковий мінімум для непрацездатних громадян підвищився з 1 грудня, з 1854 до 1934 гривень. На 800 грн. підвищено максимальний розмір виплат – до 19340 грн. На 80 копійок – до 19,34 грн за кожен рік – збільшено надбавку за роки стажу понад норму. Це, зокрема, міститься у бюджеті Пенсійного фонду України на 2022 рік.

Зазначені надбавки поширюються на громадян, які досягли 75-річного віку. Раніше аналогічні надбавки було запроваджено для громадян віку 80+, які тепер отримають додатково 400 гривень.

На кого поширюються надбавки:

Громадяни, які отримують мінімальні та максимальні виплати;

Громадяни, які досягли віку 65 років і мають достатній трудовий стаж;

Громадяни, які отримують доплату за стаж понад норму;

Громадяни віком від 75 до 80 років.

Звернемо увагу, що розмір прожиткового мінімуму для українських пенсіонерів з 1 грудня встановлено на рівні 1934 гривні, але його фактичний розмір, який встановлює Міністерство соціальної політики, дорівнює 3700 грн. Так чи інакше, більшість українських пенсіонерів, для яких пенсія є єдиним доходом, живуть за межею бідності.

Найвище оплачувані пенсіонери, як і раніше, – судді. Вони отримують понад 90 тисяч гривень на місяць. Для решти українців пенсія обмежена 10 прожитковими мінімумами. З початку грудня 2021 року цей максимум дорівнює 19340 гривень, але для отримання пенсії у таких розмірах раніше необхідно було отримувати заробітну плату приблизно в 7 разів більшу за звичайну.