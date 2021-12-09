Будет нелегко: стало известно, на сколько в Украине поднимут тарифы в следующем году

Уже в следующем году украинцы ощутят значительное повышение цен почти на все виды коммунальных услуг. Такой прогноз был дан в Министерстве экономики Украины. На сколько же потяжелеют платежки?





Наибольшие изменения, по данным Минэкономики, претерпят тарифы на газ. К декабрю следующего года цена гарантированно увеличится по крайней мере на 20%. Удорожание ведущего энергоресурса повлечет за собой увеличение стоимости услуги теплоснабжения и горячей воды. В частности, за тепло в доме и возможность принять горячую ванну придется заплатить на 16% больше.

Неутешительны прогнозы министерства и относительно цен на электроснабжение. Платежки за свет в 2022 году увеличатся примерно на 17,5%.

Удорожание основных источников энергии непременно повлечет за собой повышение цен на товары и услуги, для которых используются данные энергоресурсы. То есть вверх пойдут цены на продукты питания, а также некоторые промышленные товары. Вырастет примерно на 13,5% даже стоимость билетов на поезда.

В Министерстве экономики также рассказали, каких цен на коммуналку нам ждать в 2023 и 2024 годах. Итак, рост стоимости природного газа в 2023 году прогнозируют на уровне 7,5%. Соответственно, тепло и горячая вода также пойдут вверх по крайней мере на 10%. Такие же ценовые изменения будем наблюдать и в платежках за электричество.

Тенденция к повышению цен на базовые коммунальные услуги будет сохраняться и в 2024 году. «Голубое топливо» прибавит в цене еще 10%, благодаря чему суммы в платежках за отопление и горячую воду вырастут ориентировочно на 7,5%. Между тем электричество станет дороже еще на 5%.

С такими прогнозами мечтать об удешевлении коммуналки не приходится. Остается надеяться, что государство сделает все возможное для повышения доходов украинцев. Ведь для многих граждан оплата базовых коммунальных услуг давно стала непосильной ношей.