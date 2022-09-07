Найпопулярніші електрокари в Україні за серпень 2022

Попит на електрокари почав поступово знижуватись. Якщо порівнювати липневі та серпневі обсяги продаж, то останні будуть нижчими аж на 14%. Так за даними «Автопрому» за останній літній місяць українці придбали майже 1500 електромобілів. Нових автівок зареєстровано 1397 од, а вживаних всього 152 одиниці. Попит на нові машини росте від місяця до місяця.





Найпопулярніші електрокари в Україні

За отриманими даними можна зробити наступні висновки. Лідером продаж залишається NISSAN Leaf. Їх було придбано 297 одиниць. До речі середня ціна вживаного автомобіля складає 28-29 тисяч доларів США. Цей японський електрокар є не лише лідером з продажів в Україні, а й у світі.

Почесне срібло дістається красеню із родини Volkswagen саме моделі ID.4. Їх купили 154 українці. Їх вартість на ринку стартує від 38 тисяч доларів, б/у коштують від 16 тисяч дол..

З відривом всього у 4 авто поступається ще один VW. На третьому місці Volkswagen e-Golf. Їх придбали 150 шт. Середня вартість б/у автомобіля залежить від року його випуску. Якщо говоримо про більш сучасні моделі, то на ринкові на них встановлено ціну приблизно у 21-22 тисячі доларів.

На четвертому місці опинився Renault Zoe (97 автомобілів). Замикає п’ятірку лідерів Tesla Model 3 (всього 60 машин купили у серпні).

У січні-червні 2022 року найпопулярнішими електромобілями серед українців були наступні бренди:

NISSAN 36,1 % від загального об’єму продаж;

Tesla із показником 18,1%;

Volkswagen всього 9,8%.

На четвертому місці за результатами першого півріччя став Renault. На п’ятому місці електрокари від BMW. Якою буде ситуація на авторинку у другому півріччі, поки що невідомо, але скоріш за все Ніссан так і займатимуть перше місце.