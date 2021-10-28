Ціна на доставку газу в Україні може злетіти в декілька разів

Анонсоване деякими газорозподільчими компаніями підвищення тарифів на доставку ресурсу не має під собою жодних підстав. Інформацію спростувала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП).





Регулятор зазначив, що розцінки на наступний рік він затверджує лише у грудні. Тож жодного рішення щодо подорожчання послуги доставки газу поки що не прийнято.

Як повідомили у прес-службі Нацкомісії, навіть якщо тариф доведеться дещо скорегувати, він аж ніяк не може перевищити середнього річного показника інфляції в Україні. Наразі ж цей показник зафіксований у межах 11%.

НКРЕКП попрохала споживачів не піддаватися паніці. Адже усі заяви газовиків, які обіцяють кількаразове підвищення тарифу, є абсолютно голослівними. Навіть при усьому бажанні, вони не зможуть цього зробити. Регулятор просто не дозволить газорозподільчим компаніям вийти за прийняті рамки.

Тим часом деякі оператори у своїх проектах заклали просто захмарні ціни на розподіл та доставку газу до осель українців. Найменше підвищення анонсував «Кіровоградгаз» – 61%. А от найбільшу ціну на майбутній рік спрогнозував для своїх клієнтів «Луганськгаз» – плюс 443%. Та регулятор обіцяє перевірити усі ці анонсовані ставки на предмет економічної доцільності та опанувати апетити газовиків.

«Оголошені операторами газових мереж наміри щодо підвищення цін для Національної комісії означають лише те, що всі ці цифри потрібно піддати детальній перевірці. Кожна пропозиція щодо підвищення ціни повинна бути економічно обґрунтована, а інакше це просто фінансова маніпуляція», – зазначили у НКРЕКП.

Регулятор пообіцяв споживачам владнати ситуацію з газовиками та не допустити підвищення цін без серйозних на те аргументів. Тож наразі не варто панікувати та відкладати гроші на зимову комуналку. Адже Нацкомісія втримає ціни на доставку газу у розумних межах.