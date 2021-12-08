Тысячи долларов и успех: названы топовые знаки зодиака на 2022 год

В канун Нового года мы обычно фантазируем и строим бесконечное количество планов. Какие из них сбудутся, а каким так и суждено остаться только в наших мечтах?





Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые в следующем году станут настоящими везунчиками. Удача будет сопутствовать им во всем, замыслы волшебным образом претворятся в жизнь, а деньги будут «литься рекой».

Козерог

Представителей знака в 2022 году ждет множество изменений как в работе, так и в личной жизни. Звезды прочат им смену работы, за которой последует значительный рост доходов. А одиноким Козерогам можно надеяться на судьбоносную встречу со второй половинкой.

Телец

Тельцам будущий год принесет новые источники доходов, которые значительно преумножающие их состояние. К тому же их ждет повышение и получение нового профессионального опыта, который очень пригодится в будущем. Благодаря финансовой стабильности, к которой Телец шел годами, в 2022 году он сможет позволить себе все, чего только пожелает.

Дева

Трудолюбивые уроженцы знака в новом году имеют все шансы улучшить свои навыки в профессии. Для этого придется приложить немалые усилия. Но когда Дева ставит перед собой цель, достигнет ее, чего бы ей это ни стоило.

Весы

А этим счастливчикам будет везти весь год. На работе они станут без конца получать похвалу от руководства, а некоторые – даже премии и повышения зарплаты. В личной жизни все также будет складываться наилучшим образом. Звезды прочат Весам бурные романы, и даже заключение брака.

Рыбы

Родившиеся под этим созвездием в 2022 году будут много путешествовать. Повышение на работе значительно улучшит материальное положение Рыб. А значит, у них появится и время, и деньги, чтобы наконец-то посмотреть мир. В романтической сфере их тоже ждут только положительные эмоции. Романтическая поездка поможет представителям знака укрепить отношения со второй половинкой и достичь настоящей гармонии.