У мережі з’явилися перші рендери Samsung Galaxy A73

Відомий інсайдер та концептмейкер OnLeaks розкрив подробиці про очікуваний смартфон Samsung Galaxy A73. Він опублікував рендери пристрою в темних тонах, але дизайн гаджета вже добре впізнаваний. Ми бачимо блок четверної камери, що має заокруглені краї. Дисплей має отвір по центру, а жодного аудіороз’єму не передбачено.





Апарат отримає габарити 163,8 x 76 x 7,6-9,3 мм, а також OLED екран, що має діагональ 6.7 дюйма та роздільну здатність Full HD+. Ходять чутки, що основною фішкою цієї моделі стане головна камера зі 108-мегапіксельним основним сенсором. Крім того, є згадка апаратної платформи Snapdragon 750G та акумулятора ємністю 5000 мАг. Але, звичайно ж, інформація поки що не підтверджена, треба чекати на офіційний анонс.

Пристрій, як і всю серію Samsung Galaxy A, можуть представити вже в кінці поточного місяця або в січні.