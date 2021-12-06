Hardnews

У мережі з’явилися перші рендери Samsung Galaxy A73

06.12.2021
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Відомий інсайдер та концептмейкер OnLeaks розкрив подробиці про очікуваний смартфон Samsung Galaxy A73. Він опублікував рендери пристрою в темних тонах, але дизайн гаджета вже добре впізнаваний. Ми бачимо блок четверної камери, що має заокруглені краї. Дисплей має отвір по центру, а жодного аудіороз’єму не передбачено.


Апарат отримає габарити 163,8 x 76 x 7,6-9,3 мм, а також OLED екран, що має діагональ 6.7 дюйма та роздільну здатність Full HD+. Ходять чутки, що основною фішкою цієї моделі стане головна камера зі 108-мегапіксельним основним сенсором. Крім того, є згадка апаратної платформи Snapdragon 750G та акумулятора ємністю 5000 мАг. Але, звичайно ж, інформація поки що не підтверджена, треба чекати на офіційний анонс.

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Samsung Galaxy A73

Пристрій, як і всю серію Samsung Galaxy A, можуть представити вже в кінці поточного місяця або в січні.

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06.12.2021
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