Стало відомо, які тварини мають імунітет до зміїних отрут, і як це працює

Ви замислювалися, чому ми боїмося змій? По факту, це лускаті сосиски, у яких навіть кінцівок немає! І все б нічого, якби не одне «але» – в їхньому арсеналі є одна з найнебезпечніших зброї природи – отрута.





Як правило, більшість хижаків і не намагаються полювати на зміїне м’ясо. Але в будь-якому правилі є винятки.

Наприклад, таким винятком є ​медоїд. Йому на все начхати!

Головні змієборці природи: їжаки, мангусти та головне – улюблений наш медоїд – абсолютно несприйнятливі до отрути. Від слова – взагалі. Ці звірі керуються тактикою, банальною до смішного: вони зробили так, щоб отрута їх не отруювала!

Цікаво, що крім всіх перерахованих вище в список тварин, несприйнятливих до отрут, входять ще і … кабани.

Для початку, давайте відповімо на запитання: а як працює отрута змій?

Отрута змії найчастіше – це білок-нейротоксин. Коли він проникає в організм, то першим уражає нервову систему. Механізм працює як пазл: молекули білка-отрути стикуються з клітинними рецепторами. Головна функція рецепторів – посилати та приймати сигнали іншим клітинам. Але через те, що вони «забиті» білками токсину, цього зробити не можуть. Підсумок сумний: параліч, зупинка дихання та подальше склеювання ласт нещасної жертви.

Здавалося б, що протистояти таким хитрим молекулярним механізмам не можна. Але для еволюції немає нічого неможливого! Аналіз крові змієборців показав, що їхні клітинні рецептори майже не відрізняються від рецепторів інших тварин. І головне слово тут «майже».

Ніщо не може бадьорити краще вранці, ніж укус отруйної змії в обличчя!

Навіть крихітних змін у структурі достатньо, щоб стати несприйнятливими до руйнівної сили нейротоксинів. Молекулам отрути просто нікуди зачепитися! Їм тільки й залишається, що безвольно бовтатися в організмі, поки їх не виведуть із організму природним шляхом.

Змієборці так круто навчилися протистояти нейротоксинам, що це закріпилося в їхньому генетичному коді, їх суперздатність передається з покоління в покоління. Тому якщо ви захочете виробити імунітет до зміїної отрути, поспішаємо вас засмутити – швидше за все, у вас нічого не вийде. Справжніми змієборцями не стають, ними народжуються.