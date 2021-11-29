Хлеб существенно подорожает: 40 грн. за буханку или ухудшение качества

Эксперты рынка прогнозируют рост цен на хлебобулочные изделия с января 2022 года. Причина подорожания – повышение минимальной зарплаты и рост стоимости коммунальных услуг. Специалисты рассматривают два сценария относительно цены хлеба после Нового года.





По словам Руслана Сластена гендира ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» хлеб подорожает на 5%. Специалист объясняет, что подорожание пшеницы, и как следствие муки, уже наложило отпечаток на цену хлеба, а значит в ближайшее время она будет оставаться стабильной.

В розницу буханка пшеничного хлеба будет стоить от 20 до 24 грн. за кг. То есть отмечается, что рост цены на 5% спровоцирует подорожание всего на 1-1,5 грн. В то же время другие источники настроены не так оптимистично.

Глава Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко утверждает, что рост цен начнется уже с декабря. Только к концу 2021 года стоимость хлеба вырастет на 10 процентов. Эксперт связывает это с ростом тарифов на газ и подорожанием энергоносителей.

К слову, директора многих хлебокомбинатов уже вынуждены оформлять кредиты, чтобы оплатить труд сотрудников. Прогнозы неоптимистичные. Учитывая ситуацию, с большей вероятностью нас ждет второй сценарий. А если этого не произойдет, то качество хлеба сильно ухудшится.