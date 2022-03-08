Держава почала виплачувати допомогу українцям: хто і скільки може отримати

З 8 березня українці мають можливість зробити запит на виплату одноразової допомоги від держави на суму 6500 грн. Отримати вказану суму зможуть мешканці регіонів, де наразі ведуться активні бойові дії: Харківщини, Херсонщини, Донеччини, Луганщини, Сумщини, Київщини, Чернігівської та Миколаївської областей тощо. Кошти постраждалим від війни громадянам будуть надходити на картку «є-Підтримка».





Як повідомили у прес-службі державного додатку «Дія», отримати свої кошти українці зможуть незалежно від того чи пройшли вони курс вакцинації. Витрачати отриману допомогу можна буде на будь які товари та послуги.

Хто має право на грошову допомогу:

Громадяни України, що проживають в найбільш небезпечних населених пунктах, де наразі ведуться військові дії. Працівники, за яких роботодавець сплачує Єдиний соціальний внесок. ФОПи, які вже відзвітувалися за четвертий квартал 2021-го року, або за увесь минулий рік.

Натомість не зможуть отримати бонусну мінімалку від держави пенсіонери, безробітні, а також українці, що не були працевлаштовані у 2021-му році.

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, анонсована одноразова виплата повинна підтримати населення областей, які найбільше постраждали від військових дій. Також кошти від держави допоможуть індивідуальним підприємцям, що втратили свій дохід у зв’язку із ситуацією в країні.

Михайло Федоров підкреслив, що отримати допомогу на карту «є-Підтримка» зможуть усі потребуючі, навіть якщо раніше їм вже було нараховано тисячу за вакцинацію.

Оформити заявку на фінансову допомогу дуже просто. Для цього необхідно лише запустити додаток «Дія» та перейти в розділ «Послуги». Далі обираємо пункт «є-Підтримка», виконуємо підтвердження карти й натискаємо кнопку «Отримати допомогу». Жодних підтверджуючих документів про втрату джерела доходу надавати не потрібно.

Якщо ж картки «є-Підтримка у вас ще немає, її можна оформити у мобільному додатку банку. У програмі «є-Підтримка» наразі беруть участь ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, А-Банк, Райффайзен, monobank, «Восток», Укргазбанк, ПУМБ, Ідея Банк та izibank.

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