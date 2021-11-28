Жители Луганщины рассказали об ужасах Голодомора. То, о чем поколения молчали годами, наконец-то начали рассказывать без страха быть наказанными

В День памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг жители Луганщины поделились ужасными воспоминаниями о тех временах. Геноцид, который устроила советская власть против украинского народа навсегда останется в памяти украинцев. Ужасные события тез времен выжившие люди долгое время старались держать в тайне, чтобы не травмировать новое поколение людей.





Однако из года в год поднимаются новые архивы документов, которые раньше нельзя было разглашать.

Люди заговорили по всей Украине

Например, жители Луганской области поделились историями того периода. Сватовский краеведческий музей организовал День памяти. Только в районе этого населенного пункта умерло от голода 2,7 тысячи людей.

Житель поселка Милуватка, Александр Жуваки, рассказал, сколько горя принесли большевики его дедушке и бабушке. У них отобрали все: дом, мануфактуру, хозяйство, орудия труда. В буквальном смысле слова, отняли все и не дали возможности даже заработать себе на кусок хлеба. Из-за этого у семьи умерло двое маленьких детей, их даже не похоронили…выбросили в овраг, с ужасом вспоминает рассказ дедушки взрослый внук. Позже взрослых людей выслали из Украины на Колыму.

Также старики, которые на момент голодомора были детьми, рассказали, как их учили собирать крошки от хлеба. Кто мог, ехал на Донбасс, там работали ради пайков. А вот украинцев из глубинки ждала более грустная участь — смерть от голода. Выжили только благодаря чуду. Ели корни растений, семена амаранта.

В музее читали письменные воспоминания Веры Мисько. В жутких мемуарах женщина рассказала, как у селян из Оборотновки изымали последнюю еду. Работала спецгруппа «красная метла», которая занималась поборами. Длилось это до тех пор, пока отчаявшиеся голодные люди не пошли на крайние меры. Они застрелили участников группы.