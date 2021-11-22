Стало відомо, скільки українців зовсім не використовують месенджери для спілкування
Соціологи провели опитування та з’ясували, що найчастіше українці обмінюються повідомленнями за допомогою Viber. Тоді як майже 19% населення зовсім не використовують месенджери для спілкування.
Найпопулярнішим додатком для листування в Україні є Viber, яким користуються 73,6% людей у країні. Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, який провів відповідне опитування серед понад 2000 осіб.
Другим у списку став Facebook Messenger, яким користуються 42,7% українців. Трійку лідерів рейтингу найпопулярніших програм для обміну повідомленнями замикає Telegram з результатом 31,6%.
Також у топ потрапили такі додатки:
- Instagram – 26,4%;
- WhatsApp – 25,3%;
- Skype – 11,3%;
- TikTok – 9,1%;
- Twitter – 4,9%;
- Signal – 3,8%.
За даними аналітиків, близько 18,7% населення не обмінюються повідомленнями за допомогою месенджерів.
Динаміка використання мобільних додатків показує, що найбільше стали користуватися Viber (з 65,8% до 73,6%), Facebook Messenger (з 34,9% до 42,7%) та Telegram (24,2% до 31,6%) %).
У розрізі віку Viber зберігає першість у використанні у кожній із категорій. У той же час, залежно від типу населеного пункту (місто чи село) можливості Telegram і WhatsApp дещо більше використовує міське населення.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter