Стало відомо, скільки українців зовсім не використовують месенджери для спілкування

Соціологи провели опитування та з’ясували, що найчастіше українці обмінюються повідомленнями за допомогою Viber. Тоді як майже 19% населення зовсім не використовують месенджери для спілкування.





Найпопулярнішим додатком для листування в Україні є Viber, яким користуються 73,6% людей у ​​країні. Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, який провів відповідне опитування серед понад 2000 осіб.

Другим у списку став Facebook Messenger, яким користуються 42,7% українців. Трійку лідерів рейтингу найпопулярніших програм для обміну повідомленнями замикає Telegram з результатом 31,6%.

Також у топ потрапили такі додатки:

Instagram – 26,4%;

WhatsApp – 25,3%;

Skype – 11,3%;

TikTok – 9,1%;

Twitter – 4,9%;

Signal – 3,8%.

За даними аналітиків, близько 18,7% населення не обмінюються повідомленнями за допомогою месенджерів.

Динаміка використання мобільних додатків показує, що найбільше стали користуватися Viber (з 65,8% до 73,6%), Facebook Messenger (з 34,9% до 42,7%) та Telegram (24,2% до 31,6%) %).

У розрізі віку Viber зберігає першість у використанні у кожній із категорій. У той же час, залежно від типу населеного пункту (місто чи село) можливості Telegram і WhatsApp дещо більше використовує міське населення.