Украинцы будут вынуждены платить за «бесплатные» пластиковые пакеты – названы минимальные цены

В Украине планируют внедрить плату за одноразовые пакеты. Самый маленький теперь обойдется в 2 гривны. Речь идет о бесплатных пакетах, в которые нам упаковывают фрукты, мясо или конфеты.





В ближайшее время в Кабмине рассмотрят постановление относительно закона об ограничении обращения пластиковых пакетов. Верховная Рада поддержала его еще в июне 2021. рассмотрение документа Кабмином должно было произойти 17 ноября, его даже включили в повестку дня, но к нему так и дошли.

Новый закон нацелен на полный запрет пластиковых пакетов, которые сейчас бесплатные. Кабинет Министров вычислит розничную стоимость. Эти изменения приведут к тому, что каждый поход в магазин потянет за собой дополнительный расход в несколько десятков гривен.

пакет без ручек и складок обойдется в 2 грн. за штуку;

пакет без ручек, но со складками или с ручками без боковых складов будет стоить 2,5 грн. за штуку;

пакет с ручками и складками на боках – 3 грн. за штуку.

Закон внедрят совсем скоро, с 10 декабря 2021 года, но реально он вступит в силу с 1 января 2022 года. Это нововведение распространяется на одноразовые пакеты с дном и открытой горловиной с толщиной стенки от 50 микрометров.

С начала 2023 года в силу вступит закон, который запретит использование сверхтонких пакетов для «первичной» упаковки. То есть такие, что сейчас используются для упаковки мяса, рыбы и продуктов из них, а также льда и сыпучей продукции.

Покупателю все же упакуют мясо в пластиковый пакет, как это было раньше, но до 2023 года должны предложить альтернативные методы. В будущем планируется, что украинцы перейдут на бумажные и биоразлагаемые пакеты и сумки. С одной стороны это хорошо, ведь частично решится вопрос переизбытка пластиковых отходов, но в то же время украинцам должны предложить достойную альтернативу, которая будет более выгодной, чем пластиковые пакетики. Вряд ли перспектива тратить деньги на подорожавшие пакеты или покупку лотков кого то обрадует.

Но паниковать рано, по словам заместителя председателя экологического комитета Александра Мариковского, планируется для начала сократить количество сверхтонких пакетов. К примеру, тот же апельсин или бананы можно купить без дополнительного пакетика. Начать планируют с овощных отделов, а затем постепенно распространить нововведения на все категории товаров.