Українців попередили про ризик сісти до в’язниці через цю квітку

Україна славиться своїми природними красотами та багатством флори. Однак, деякі з цих природних скарбів потребують особливого захисту, і однією з таких рослин є півонія волотиста (Paeonia tenuifolia). Відома своїм неповторним виглядом та коротким періодом цвітіння у травні, ця рослина не просто захоплює своєю красою, але й занесена до Червоної книги України, що робить її зривання злочином, за який може загрожувати тюремний термін.

Ботанічний портрет півонії волотистої

Півонія волотиста — це багаторічна трав’яниста рослина, яка належить до роду півоній. Вона має дуже вузькі, майже ниткоподібні листки, які формують густий зелений кущ.

Висота рослини зазвичай досягає 30-60 см. Квіти півонії волотистої мають яскраво-червоний колір і великі округлі пелюстки, які виразно контрастують з делікатними листям. Цвіте півонія волотиста дуже коротко — всього декілька тижнів у травні, а її квіти випромінюють легкий, приємний аромат.

Чому півонія волотиста знаходиться під захистом?

Півонія волотиста занесена до Червоної книги України через свою рідкісність та вразливість до знищення середовища існування. Рослина відома своєю чутливістю до екологічних змін і потребує особливих умов для росту, зокрема відповідного типу ґрунту та кількості світла. Руйнування природних місць її проживання через людську діяльність, таку як вирубка лісів, сільськогосподарські втручання, і незаконний збір квітів, поставило півонію волотисту на межу зникнення.

Юридичні наслідки за незаконний збір півонії волотистої

Законодавство України чітко регулює захист рослин, занесених до Червоної книги, і півонія волотиста не є винятком. За незаконне збирання, знищення або пошкодження рослин, що перебувають під охороною, можуть бути застосовані серйозні штрафи та інші покарання.