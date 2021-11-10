Опубликован список банков, которые будут автоматически арестовывать счета за долги

Недавно заработавшая в Украине система автоматического списывания долгов по состоянию на ноябрь 2021 года имеет доступ к счетам украинцев в 18 банках. К Единому реестру должников подсоединилось большинство популярных отечественных финучреждений. Хотя есть и несколько исключений. В списке до сих пор отсутствуют такие влиятельные игроки рынка, как Альфа-Банк, Ощадбанк, ПУМБ, Укргазбанк и Сбербанк.





Список финансовых учреждений, согласившихся блокировать личные счета своих клиентов, задолжавших государству, с апреля текущего года вырос втрое. В настоящее время в их число входят такие банки:

ПриватБанк;

Idea Bank;

Метабанк;

Прокредит Банк;

Raiffeisen;

«Конкорд»;

«Восток»;

OTP Bank;

Таскомбанк;

Universal Bank;

Агропросперис Банк;

«Львов»;

Радобанк;

Индустриалбанк;

«Украинский капитал»;

Окси Банк;

Кредобанк;

УкрСиббанк.

Следует отметить, что система до сих пор работает неидеально. Вместо списания долга она часто приводит к полной блокировке счета клиента, или даже всех его счетов в разных банках. По мнению экспертов, такая проблема является следствием неверно составленного исполнителем запроса.

«Когда исполнитель в своем заявлении указывает точную сумму долга, а на карте клиента достаточно денег, снимают только эту сумму. Но если средств на личном счете клиента не хватает, или же исполнитель просто не уточнил сумму задолженности, система может заблокировать все счета должника», – сообщила представительница НБУ Ольга Лобайчук.

Если вам необоснованно заблокировали все банковские счета и карты, на это можно и нужно жаловаться. В частности, украинцам советуют принять следующие меры:

прислать исполнителю, занимающемуся делом, письмо с требованием отменить арест счетов;

составить жалобу в Госисполслужбу или же Совет частных исполнителей;

составить иск об отмене решения про арест банковских счетов и направить его в административный суд.

Напомним, что официальное разрешение блокирование счетов должников Министерство юстиции Украины в законодательном порядке утвердило 23 марта текущего года.