ТОП-5 функцій Viber, про які ви не знали

Месенджери – невіддільна частина щоденного спілкування. В месенджерах можна купувати товари, розв’язувати робочі питання, надсилати документи та навчатися. Для того, щоб спілкування було зручним і безпечним, у Viber є низка корисних функцій, які вам стануть у пригоді.





Читайте повідомлення непомітно

Впевнені, у кожного траплялась ситуація, коли ви ненароком прочитали повідомлення, на яке планували відповісти згодом чи просто хотіли залишити непрочитаним. Задля уникнення подібних випадків у Viber можна приховати статус перегляду повідомлень. Для цього потрібно зайти у «Додатково», обрати «Параметри» → «Конфіденційність» та вимкнути функцію «Надсилати стан “Переглянуто”». Варто зазначити, що ввімкнувши її, ви також не знатимете, чи переглядають ваші повідомлення співрозмовники.

Приховуйте особисті чати

У Viber можна приховати ваші особливо важливі й секретні чати та захистити їх PIN-кодом. Ця функція дозволяє зберегти особистий простір та залишити інформацію у цілковитій таємниці. Адже доступ до прихованих чатів буде лише у вас, навіть якщо хтось візьме ваш телефон. Для цього в параметрах чату потрібно обрати «Сховати цей контакт» і встановити PIN-код. Аби зайти у прихований чат, просто введіть PIN-код у рядку пошуку. Тс-с-с, не кажіть нікому 🙂

Користуйтесь зникаючими повідомленнями

Функція дозволить налаштовувати час зникнення відправлених повідомлень від 10 секунд до одного дня з моменту прочитання. Зникаючими повідомленнями можна користуватися в усіх особистих та групових чатах. Це зручно, коли треба поділитися конфіденційною інформацією, наприклад, номером картки чи адресою. Для активації функції потрібно натиснути іконку годинника та обрати час, через який зникне повідомлення: 10 секунд, 1 хвилина, 1 година або 1 доба.

Використовуйте перекладач повідомлень

Мало хто знає, проте у Viber можна перекладати повідомлення просто в чаті. Для того, аби скористатись цим, затисніть потрібне повідомлення та оберіть «Перекласти». Мову можна обрати в розділі «Ще», «Параметри» → «Виклики та повідомлення» → «Переклад повідомлення».

Зберігайте резервну копію переписки

Існує безліч непередбачуваних обставин, за яких ви можете втратити історію своїх чатів у Viber, адже за стандартним налаштуванням чати зберігаються лише на телефоні для додаткової приватності. Для запобігання втрати чатів пропонуємо налаштувати автоматичне створення резервної копії переписки.

Для активації цієї функції натисніть в Viber «Ще», «Параметри» → «Обліковий запис» → «Створення резервної копії» та оберіть щоденне створення копій. Хочемо зазначити, що система створює резервні копії тільки текстових повідомлень. Фото, відео та інші матеріали не зберігаються.

За допомогою цих функцій спілкування у Viber стає ще зручнішим та безпечнішим, спробуйте.