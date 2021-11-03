Майже 200 тисяч гривень: в Україні з’явився новий вид штрафу

Комітет Верховної Вади з питань правоохоронної діяльності 2 листопада схвалив новий проект закону №6084 про встановлення більш строгого покарання за підробку Covid-документів. Закон передбачає не лише збільшення розміру штрафу, але й введення кримінального покарання за такий проступок.





Ініціатором законодавчих змін став Кабінет міністрів України. Наразі законопроект ще очікує розгляду парламентарями у першому та другому читаннях.

Автори документу вважають, що ситуація із підробкою документів про вакцинацію в Україні є більш ніж серйозною. Тож введення кримінальної відповідальності для порушників обґрунтоване необхідністю створити епідемічно безпечні умови для громадян.

У проекті закону урядовці запропонували встановити наступні види покарання:

за свідоме використання громадянином сфальсифікованого сертифіката про вакцинацію – штраф у розмірі від 17 000 грн до 34 000 грн;

внесення медичними працівниками неправдивих даних у Covid-документи – від 34 000 до 68 000 грн штрафу, або до 2 років обмеження свободи;

виготовлення та/або збут підроблених сертифікатів про вакцинацію – штраф у розмірі від 85 000 до 170 000 грн, або ж до 3 років ув’язнення.

Варто зазначити, що документ був поданий до Верховної Ради ще 23 вересня поточного року. Однак до його розгляду у депутатів «дійшли руки» лише зараз, коли ситуація з підробними сертифікатами про вакцинацію стала справді критичною.

Нагадаємо, що наразі покарання за фальсифікацію Covid-документів визначається статтею 358 українського Кримінального кодексу. За такий проступок порушнику загрожує штраф розміром від 17 000 до 34 000 грн, або ж до 2 років позбавлення волі. Однак у разі прийняття депутатами нового закону покарання за підробку сертифіката зросте щонайменше у 4 рази.

Українців, що лише користуються підробленими документами про вакцинацію та не мають жодного стосунку до їх виготовлення, правоохоронці зараз карають штрафом всього у 850 грн. Тож для них сума штрафу зросте більш ніж у 18 разів.