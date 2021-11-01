Які 15 серіалів Netflix варто подивитись абсолютно кожному?

У 2021 році вже важко уявити світ без Netflix – цей стрімінговий сервіс буквально перевернув наше уявлення про серіали. Раніше круті проекти можна було перерахувати на пальцях, американці ж фінансують талановиті студії по всьому світу і штампують їх так швидко, що тільки встигай дивитися.





Для тих, у кого часу не надто багато, ми перелопатили каталог Нетфлікс та вибрали найкращі серіали з високим рейтингом. Додайте їх до закладок та зацініть всі – не пошкодуєте.

№15 – Мандрівники

Кінопошук: 7.3

IMDB: 8.1

Вкрай недооцінений українським глядачем науково-фантастичний серіал про подорожі у часі. У майбутньому відбувається термоядерна війна, яка майже знищує планету. Залишки людей збираються в колоніях-куполах і за роки ізоляції знаходять спосіб переносити свідомість у минуле. Вони створюють Штучний Інтелект і доручають йому керувати мандрівниками, які мають змінити хід історії, щоб виторгувати людству ще один шанс.

Проблема в тому, що ШІ відноситься до мандрівників як до витратного матеріалу, і може стерти будь-яку перенесену свідомість миттєво. Серіал знятий із невеликим бюджетом, але динамічний, насичений подіями сюжет утримує увагу усі три сезони і більш ніж переконливо закінчується. Сподобається всім любителям поєднання драми та наукової фантастики.

№14 – Люцифер

Кінопошук: 7.6

IMDB: 8.1

А в цьому популярному серіалі подорожує не хтось, а сам король пекла. Занудьгувавши, Люцифер вирушає в сучасний Лос-Анджелес і той йому припадає до вподоби: він куди веселіше проводить час у компанії жінок і вина, ніж у пеклі, що набило оскому. Але в один момент біля дверей заснованого ним клубу відбувається загадкове вбивство, яке дає поштовх бурхливому розвитку сюжету. Від Тома Елліс, який виконує головну роль, неможливо відвести око, а ситуації, коли порочне суспільство міста ангелів змушує дивуватися самого Сатану, постійно викликають посмішку. Легкий та крутий, Люцифер стане чудовим вибором для розслабленого перегляду наприкінці робочого дня.

№13 – Паперовий будинок

Кінопошук: 8.0

IMDB: 8.2

Цей іспанський трилер став хедлайнером стрімінгового майданчика на кілька сезонів. Сюжет починається, коли вісім грабіжників захоплюють заручників і замикаються в Королівському монетному дворі, але якою є справжня мета учасників операції і хто за ними стоїть – це і належить з’ясувати глядачеві. Фактурні герої, безперервний екшен, незабутні та візуально сильні сцени – перед нами потужний серіал, який зачепить найрізноманітнішу аудиторію. Історії про злих геніїв старі як світ, але залишаються настільки ж привабливими.

№12 – Гра в кальмара

Кінопошук: 7.6

IMDB: 8.2

Рейтинг кращих серіалів Нетфлікс не міг обійтися без новинки 2021 року. Це класична антиутопія про ігри на виживання, але за рахунок азіатського колориту та змагань, відомих усім із дитинства, серіал виглядає дуже свіжо. Невдачливі представники корейського суспільства готові ризикнути життям заради можливості зірвати грошовий куш, а таємничі організатори гри та маленька групка глядачів-багатіїв надають їм таку можливість. Знята у незвичному для західного глядача візуальному стилі «Гра в кальмара» обов’язково вас здивує та й гріх пропускати такий хіт.

№11 – Сексуальна освіта

Кінопошук: 8.1

IMDB: 8.3

Недосвідчений юнак Отіс разом зі шкільною відірвою відкривають «підпільну клініку», щоб консультувати інших підлітків з питань стосунків та сексу. На релізі багато хто чекав від серіалу з подібною назвою комедійної історії з достатком жартів нижче пояса, але насправді це одна з найчесніших і найглибших франшиз, здатна говорити на незручні теми адекватною мовою. Епізоди про пошук статевої ідентичності та венеричні захворювання, як з’ясувалося, можуть бути і змістовними, і кумедними, і зворушливими. Молоді актори з незамиленими обличчями відіграють на 110 відсотків, тому з перших серій за тим, що відбувається на екрані, дуже цікаво спостерігати.

№10 – Вікінги

Кінопошук: 8.2

IMDB: 8.5

«Вікінги» закінчилися у 2020 році чим сильно засмутили своїх шанувальників – заміни їм немає і не передбачається: настільки брутальні та повні жорстокості серіали сьогодні не в моді. Зав’язка – повсталий вікінг Рагнар Лодброк намагається підкорити собі розрізнені групи одноплемінників, завойовує авторитет та розпочинає експансію: покажуть навіть легендарну облогу Парижа. Солідний бюджет дозволив шоураннерам реалістично відтворити скандинавську сагу. І хоча багато глядачів після «Гри престолів» скаржилися на брак епічності, у плані атмосфери «Вікінги» їй мало чим поступаються.

№9 – Хід королеви

Кінопошук: 8.3

IMDB: 8.6

«Хід королеви» – тріумфатор Золотого Глобуса, який нещодавно пройшов, зробив шахи знову актуальними, нагадавши людям, що більшого драматизму, ніж під час граничної інтелектуальної напруги, і бути не може. Еталонна спортивна драма тут розгортається на фоні історії про дорослішання дівчинки-сироти, з її залежностями до наркотиків, модного одягу, людей. Незвичайна зовнішність Ані Тейлор-Джой, яка зіграла в серіалі головну роль, має абсолютно гіпнотичний ефект. Ну а шахова лінія, яка відправляє дівчину боротися з фінальним босом у його лігво – Радянський Союз, дозволить глядачам побачити і любовно зображений СРСР.

№8 – Нарко

Кінопошук: 8.4

IMDB: 8.8

Список найкращих серіалів Нетфлікс продовжує відтворена практично з документальною точністю історія життя найбільшого наркобарона Пабло Ескобара. «Нарко» знято жорстко і без романтичних соплів, тут немає нудотно позитивних або різко негативних персонажів. Глава Медельїнського картелю – злочинець і душогуб, але водночас люблячий сім’янин, а агенти УБН легко готові перейти межу дозволеного, хоч і борються за праву справу. Перший сезон «Нарко» про шлях простого латиноамериканського хлопця до абсолютної всемогутності, і другий – про метання дикого звіра, на якого оголосив полювання весь світ, одні з найкращих представників кримінального жанру.

№7 – Корона

Кінопошук: 8.3

IMDB: 8.6

Якщо ви є шанувальником неквапливих та уважних до деталей історичних драм, то про «Корону» напевно чули. Це докладна біографія королеви Єлизавети з її весілля, що охоплює всі ключові події британської монархії у другій половині ХХ століття. З бюджетом проекту не може конкурувати жоден інший історичний серіал, «Корона» відразу ж вражає розкішною обстановкою, вбраннями та декораціями, а через кілька епізодів глядач почувається у Букінгемському палаці як удома.

№6 – Чорне Дзеркало

Кінопошук: 8.5

IMDB: 8.8

Головний серіал Нетфлікс у науково-фантастичному жанрі, перші два сезони якого було знято без участі американської корпорації. Кожен сезон виконано у форматі міні-серіалу, епізоди якого не пов’язані між собою. Усі серії – про технології та їх вплив на людину. Протягом десятиліття проект мав статус священної корови для інтелектуалів із усього світу. Він підкидає їжі для розуму і викликає сильні емоції, часто негативні – багатьом дивитись «Чорне Дзеркало» просто неприємно. Але спробувати варто: чогось більшого за таку фантастичну сатиру на сучасне суспільство просто не існує.

№5 – Мисливець за розумом

Кінопошук: 8.1

IMDB: 8.6

Найпопулярніші серіали Нетфлікс вміють подавати навіть дуже специфічні теми так, що від них неможливо відірватися. Так і в «Мисливці за розумом» – історія про двох агентів ФБР та вченого-психолога, що стояли біля витоків Поведінкового відділу, затягує миттєво. Трійця вступає на неоране поле загадок і намагається розібратися, що відбувається в голові людини, яка йде на вбивство. Автори зобразили понад 10 реальних маніяків, які орудували в США наприкінці наприкінці 20 століття, включаючи легендарного Чарлі Менсона. Тут практично немає екшену і біганини, тільки густе, монотонне оповідання, щедро приправлене чудовою режисурою Девіда Фінчера.

№4 – Дуже дивні справи

Кінопошук: 8.4

IMDB: 8.7

Якщо ви не знаєте, який серіал Нетфлікс подивитися, починайте з «Дуже дивних справ» і не помилитеся. Дія відбувається в американській глушині, де за загадкових обставин зникає хлопчик, а група товаришів-невдах, долаючи страх, вирушає на його пошуки. Попри заявлений жанр жахів, страшно тут буває нечасто, тоді як цікаво – завжди. Любовно відтворена естетика 80-х, відсилання до класичних жахів тієї епохи, закручений містичний сюжет і купа першокласних акторів – все це зробило «Дуже дивні справи» улюбленим серіалом мільйонів людей по всьому світу.

№3 – Озарк

Кінопошук: 7.9

IMDB: 8.4

Марті Берд, рядовий фінансовий консультант, не до кінця чистий на руку, і через обставини змушений переїхати з елітного передмістя Чикаго до чорта на роги – в Озарк, де він має знайти спосіб «відмити» сім мільйонів доларів інакше його самого і всю сім’ю вб’є мексиканський картель. Щоправда дружина Марті не відрізняється вірністю, діти ростуть дуже складними підлітками, а стосунки з місцевими жителями зовсім не склалися. Описувати всю катавасію бідолахи, що твориться в житті – справа невдячна, це потрібно дивитися. Якщо вам подобається кримінальні драми в дусі Брейкін Бед, рекомендуємо.

№2 – Гострі козирки

Кінопошук: 8.4

IMDB: 8.8

Гангстерів на екранах сьогодні вагон і маленький візок, але всі вони на одне обличчя і встигають набриднути ще на заставці. Козирки – інша історія. Це породиста кримінальна драма, що розповідає про становлення сім’ї Шелбі, якій уготована доля стати однією з найвпливовіших і найкривавіших банд у післявоєнній Англії. Хоч козирки й з’явилися на екрані в 2013 році, жоден найкращий новий серіал Нетфлікс не зрівняється з ними у опрацюванні характерів персонажів. Першокласна операторська робота, музика, монтаж. Якщо і є у сервісу проект, відгуки про який суто позитивні – це «Гострі козирки».

№1 – Темрява

Кінопошук: 8.1

IMDB: 8.8

Топ серіалів Нетфлікс очолює німецький шедевр і, мабуть, найзаплутаніший сюжет про подорожі за всю історію телебачення. У маленькому містечку, поблизу якого розташована атомна електростанція, раптово починають пропадати діти. Події змушують місцевих жителів перетрусити скелети в шафах і дають старт такому епіку про тимчасові парадокси. Дивитися серіал ви будете з ручкою та блокнотом, щоб не випустити з уваги нічого важливого.

Знята Темрява просто приголомшливо, постійна напруга створюється без особливих спецефектів, а така похмура атмосфера богом забутого містечка була хіба що в Твін Пікс. Об’єктивно – топовий проект майданчика, інтерес до якого не згасає від першої до останньої секунди.