Тепер можна дізнатись про те, скільки людей на планеті носить ваше прізвище та ім’я

Продовжуємо дивувати та висвітлювати для вас цікаві, корисні сервіси. У цій статті ми розповімо як дізнатися кількість усіх ваших однофамільців і подивитися їх на карті.

Напевно, вам було б цікаво дізнатися, скільки людей з таким самим прізвищем або ім’ям проживає у світі на сьогоднішній день. Сервіс Forebears – це генеалогічний портал, який відповість на ці та інші запитання. Він збирає всілякі дані імен і прізвищ усіх людей, які нині живуть на планеті, і надає їх у вигляді наочної статистики.

Крім цього, на порталі є ще купа цікавої інформації: від найпопулярніших імен і прізвищ до рейтингу найбагатших прізвищ із розміром їхніх річних зарплат і носіїв імен і прізвищ із найвищим і найнижчим зростом.

Як користуватися сервісом

Щоб дізнатися популярність вашого імені або прізвища, достатньо ввести свій запит у рядок пошуку на головній сторінці сервісу і вибрати потрібну категорію зі списку.

У відповідь сервіс покаже, на якому місці запитуване ім’я перебуває в рейтингу серед усіх імен у світі, а також приблизну кількість носіїв і країну з найбільшою поширеністю цього імені.

Для наочності вся ця інформація відображається на інтерактивній карті, на якій кольором виділена популярність імені як по країнах, так і всередині суб’єктів окремої країни.

Окремо варто згадати генеалогічний розділ, у якому можна знайти різноманітну інформацію по країнах. Тут можна відшукати різноманітні реєстри записів народжуваності, смертності, довідники з фотографіями та документами наших пращурів, старовинні карти, бази даних імен і генеалогічні древа.

Безумовно, сервіс поки далекий від ідеалу. Судячи з усього, дані тут збирають зі всіляких джерел, зокрема із соціальних мереж. Це накладає свій відбиток, оскільки до кінця не зрозуміло, скільки, наприклад, серед них існує фейкових акаунтів, створених виключно заради розв’язання проблем з анонімністю: Тарас-Петро-Шевченко тощо.

Крім того, є деякі недоліки з транслітерацією. Тому краще шукати свій родовід латиницею.