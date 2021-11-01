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Популярний месенджер перестав працювати на ряді смартфонів

01.11.2021
Менше хвилини
месенджер

З першого листопада месенджер WhatsApp не підтримує роботу на застарілих смартфонах, які працюють під керуванням операційних систем Android 4.0.4, iOS 9 та старіших версій.


Користувачам рекомендується змінити пристрій, на якому працює Android 4.1/iOS 10, або хоча б зберегти історію чатів, поки це можливо (після припинення підтримки ця опція може стати недоступною).

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Відсутність підтримки не обов’язково означає, що програма перестане працювати, однак користувачі не зможуть встановлювати оновлення та виправлення, що може призвести до збоїв або помилок у роботі WhatsApp.

Підтримка месенджера припиниться на кількох десятках моделей смартфонів, включаючи iPhone 4s та низку інших.

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01.11.2021
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