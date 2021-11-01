Популярний месенджер перестав працювати на ряді смартфонів

З першого листопада месенджер WhatsApp не підтримує роботу на застарілих смартфонах, які працюють під керуванням операційних систем Android 4.0.4, iOS 9 та старіших версій.





Користувачам рекомендується змінити пристрій, на якому працює Android 4.1/iOS 10, або хоча б зберегти історію чатів, поки це можливо (після припинення підтримки ця опція може стати недоступною).

Відсутність підтримки не обов’язково означає, що програма перестане працювати, однак користувачі не зможуть встановлювати оновлення та виправлення, що може призвести до збоїв або помилок у роботі WhatsApp.

Підтримка месенджера припиниться на кількох десятках моделей смартфонів, включаючи iPhone 4s та низку інших.