У украинцев забирают деньги через банкоматы: схема обмана

Снятие наличных с помощью банкомата в последнее время стало делом опасным. К чему только не прибегают мошенники, чтобы присвоить ваши средства: похищают личные данные и пароли, прикрепляют к банкоматам специальные устройства, не позволяющие пользователям получить деньги. Сегодня мы расскажем о самых популярных мошеннических схемах и посоветуем, как защититься от злоумышленников, посягающих на ваши «кровно заработанные».





Выбирая банкомат для снятия наличных, нужно внимательно его осмотреть и убедиться, что на нем нет посторонних устройств. Часто мошенники прикрепляют специальные накладки на клавиатуру, вставки в отверстие для карты, или даже размещают на банкомате скрытую камеру. Все эти «гаджеты» имеют одну цель – узнать личные данные пользователей, как номер карты, ее CVV и пароль.

Не снимайте деньги в банкомате, если поблизости находятся подозрительные люди или группы людей. Подсмотреть пароль не так уж сложно, а впоследствии преступники могут просто последовать за вами и при случае похитить саму карточку.

Даже если на банкомате вы не увидели никаких мошеннических устройств, вводя пароль, прикрывайте его рукой. Если у банкомата есть очередь, убедитесь, что люди стоят на достаточном расстоянии от вас и не смогут увидеть пин-код.

Если карту не удается вставить в отверстие, не делайте этого насильно. Возможно, преступники разместили в отсеке для карты устройство считывания данных.

Если деньги с карты были сняты, а банкомат не выдал вам наличные, отверстие для выдачи денег может быть заклеено. Это опять-таки дело рук злоумышленников, которые потом смогут спокойно забрать ваши деньги. В таком случае необходимо позвонить по телефону, указанному на банкомате и сообщить о ситуации.

Каждый раз, снимая средства в банкомате, берите квитанцию. Даже если вам не удастся получить наличные, квитанция всегда будет подтверждением совершенной операции и поможет вам впоследствии вернуть утраченные средства.