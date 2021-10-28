Наука

Вчені розповіли про те, чим небезпечні для здоров’я паперові стаканчики

28.10.2021
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стаканчик

Вживання гарячої рідини з паперових стаканчиків є небезпечним для здоров’я. Такого висновку дійшли індійські вчені за підсумками проведеного експерименту. Його результати опублікувало видання Journal of Hazardous Materials .


Дослідники нагріли ультрачисту воду до 85–90 градусів Цельсія та залишили у паперових стаканчиках на 15 хвилин — середній час вживання людиною одного гарячого напою. Потім вміст ємностей оглянули під флуоресцентним мікроскопом.

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За відведений час внутрішнє пластикове покриття однієї склянки виділило у воду 25 тисяч мікропластикових частинок. Стільки мікрочастинок потрапляє в організм людини при кожному вживанні чаю, кави або гарячого шоколаду зі стаканчиків, які використовуються в автоматах та бістро.

Більше того, за словами вчених, такий посуд є переносником іонів токсичних важких металів, таких як паладій, хром та кадмій, а також деяких небезпечних органічних сполук. Всі ці речовини використовуються у гідрофобному покритті стаканчиків та потрапляють звідти у воду.

Ще один мінус на користь використання таких ємностей – шкода довкіллю. Склянки не розкладаються і майже не переробляються, а для їх виробництва вдаються до вирубування лісів.

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28.10.2021
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