Як можна прискорити слабкий комп’ютер: три перевірених способи

Часто Windows починає працювати повільно і періодично зависати. Це дратує користувачів, але не всі знають, як це виправити.





Насамперед це відбувається через велику кількість встановлених програм, але їх видаленням проблема вирішується не завжди. До того ж, кожна з них може бути необхідна.

Найпростіший і часто використовуваний багатьма користувачами спосіб прискорити комп’ютер просто перезавантажити його. Якщо це не допомагає, то є й інші перевірені варіанти.

1. Використання утиліти HDDScan або подібні до неї. У такий спосіб можна перевірити сектори диска, на якому встановлена ​​система, і виправити помилки в них, які неминуче виникають з часом і гальмують роботу. Це одна з головних причин, що впливають на продуктивність комп’ютера, яким часто користуються протягом тривалого часу.

До речі , для суттєвого прискорення комп’ютера подумайте про незначний апгрейд – встановіть SSD-диск і перенесіть на нього операційну систему. Твердотільний диск також вирішить проблему нестачі оперативної пам’яті за рахунок ефективного використання файлу підкачки.

2. Аналіз диспетчера завдань. З його допомогою можна виявити додаткові процеси, які автоматично запускаються у фоновому режимі, коли комп’ютер увімкнено. Потрібно закрити непотрібні, щоб система не споживала зайвих ресурсів.

3. Видалення або закриття програм, що не використовуються. Багато з них також запускаються у фоновому режимі і цим уповільнюють роботу системи. Список працюючих програм можна переглянути в треї (область на панелі завдань Windows, у правому нижньому куті поряд з годинником). Якщо там виявлені незнайомі програми, а антивірус не відзначає їх як підозрілі, то краще їх не чіпати або дізнатися про їхнє призначення (пошукові системи допоможуть у цьому). Можливо, це системні файли, закриття яких призведе до збоїв та порушення роботи.