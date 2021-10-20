Стало известно, когда украинцы перестанут переводить часы на зимнее и летнее время

Отменят ли в Украине перевод часов на зимнее/летнее время? Вскоре Верховная Рада вернется к этому вопросу. Уже совсем скоро, а именно через 2 недели украинцы переведут стрелки часов на 1 час назад. Однако в ближайшем будущем правительство собирается отменить эту процедуру.





Вопрос назревал давно, но всегда откладывался в силу разных обстоятельств. В который раз об этом поговорят в правительстве зимой.

Руслан Стефанчук (председатель Верховной Рады) рассказал, что законопроект рассмотрят уже после перехода страны на зимнее время. Летом принимать подобное решения нет смысла. Украина находится в часовом поясе UTC +2. Зачем возвращаться к несвойственному ходу времени непонятно. Более того после таких переходов граждане жалуются на длительную адаптацию. Организму нужно время, что привыкнуть, перестроиться. От этого сильно снижается работоспособность и успеваемость детей в школе.

Радуются только дети, ведь могут поспать на час дольше. Других плюсов у “сезонного времени нет”.

Поэтому, возможно уже весной 2023 года украинцам не нужно будет переводить стрелку вперед на час.

Конечно, вопрос важен и требует рассмотрения. Уже не первый год граждане жалуются на “перевод времени”.

Многие страны Евросоюза уже давно отказались от этой бессмыслицы. То что действует сейчас — пережиток прошлого, от которого давно пора избавится.

Весной 2021 года в Верховной Раде не смогли принять законопроект. Все потому что большинство депутатов решили поддержать неопределившиеся страны Евросоюза. Но синхронизация времени до сих пор является важной и актуальной проблемой.

А пока что вся страна готовится к переходу на зимнее время. Оно состоится 31 октября в 4 утра по Киевскому времени.

Сейчас в Европе действует три часовых пояса: западноевропейский, центральноевропейский и восточноевропейский. Это очень удобно для жителей государств.