MIUI 13 має чим розчарувати власників смартфонів Xiaomi

У листопаді цього року компанія Xiaomi анонсує нову версію свого фірмового інтерфейсу MIUI 13. Як це зазвичай буває, до анонса інсайдери зливають всю саму пікантну інформацію про апдейте. Ось і сьогодні один з них поділився новинами, які навряд чи порадують фанатів китайського бренду.





Техношпіон Digital Chat Station розповів, що Xiaomi буде поширювати дві версії MIUI 13. Перша буде побудована на базі Android 12 – її отримають нові телефони компанії, друга, на Android 11 – призначена для пристроїв минулих років. До них відносяться не тільки моделі 2019 року, а й популярні бюджетники, які вийшли в 2020 році. Наприклад, без Android 12 залишаться Redmi 9 і Redmi Note 9.

Інший сумний момент – MIUI 13 буде мінімально відрізнятися від MIUI 12.5. Остання, в свою чергу, майже повна копія MIUI 12 – китайці вперше випустили проміжну версію ОС, щоб виправити купу помилок, які наробили в великому оновленні. У цей раз вони лише трохи оновлять інтерфейс, впровадять функцію Memory Fusion (дозволяє збільшувати обсяг ОЗУ за рахунок постійної пам’яті), а також перероблять віджети, щоб вони були більш схожими на ті, що використовуються в iOS.

При цьому Digital Chat Station повідомив, що після анонса прошивки в листопаді почнеться бета-тест, який зазвичай триває місяць. Потім апдейт будуть стільки ж тестувати в відкриту і тільки після цього відбудеться фінальний реліз прошивки. Шляхом нескладних обчислень отримуємо, що на смартфонах MIUI 13 почне з’являтися лише у 2022-му, а тому можливо, що навіть флагман Xiaomi 12 буде поставлятися з коробки з MIUI 12.5, а 13-ту версію на нього доведеться встановлювати окремо.