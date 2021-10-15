Які програми варто поставити на телевізор з Smart TV: вибір GSMinfo

Телевізор з Smart TV можна перетворити на справжній медіацентр за допомогою встановлення на нього додаткових додатків. Щоб вам було простіше розібратися у всій різноманітності програм для ТБ на Android, редакція GSMinfo протестувала їх і вибрала кращі.





Які програми поставити на Android TV: вибір редакції

Залежно від версії Android TV у деяких додатків виникають проблеми з інсталяцією безпосередньо з Google Play. У таких випадках проблема вирішується завантаженням файлу APK.

Онлайн-радіо TuneIn Radio

Якщо любите слухати радіо, радимо встановити додаток TuneIn Radio. У ньому ви знайдете розважальні, спортивні та новинні радіостанції, причому як місцеві, так і іноземні. Також програма надає доступ до великої кількості підкастів на різні тематики.

Управління додатком інтуїтивно зрозуміле. На головній сторінці є кілька вкладок: рекомендований контент, музика, спорт, новини, підкасти. В меню «Регіон» можна вибрати будь-яку країну і послухати місцеве радіо. Також користувачеві пропонується додавати вподобані радіостанції та підкасти в обране.

Якщо вам не вистачає контенту безкоштовної версії, то можна оформити преміум-підписку на місяць. З нею відкриється доступ до 100 000 радіостанцій і майже 6 млн. підкастів. Реклами в додатку при цьому не буде.

Медіаплеєр VLC Player

VLC – це відомий медіаплеєр, який підтримує велику кількість кодеків і медіа-форматів. З його допомогою ви зможете відтворити майже будь-який (іноді навіть битий) аудіо- або відеофайл.

Програвати через VLC Player вийде не тільки завантажені на телевізор фільми і музику, але і використовувати потокову передачу даних, наприклад, дивитися відео з YouTube. Але із застереженнями: знадобиться відкрити відповідну вкладку в плеєрі і вказати необхідну мережеву адресу, причому для відтворення файлу знадобиться пряме посилання на нього (а не скопійоване з адресного рядка браузера). Якщо в YouTube для цього достатньо натиснути кнопку «Поділитися», то на сайтах онлайн-кінотеатрів доведеться заходити через меню розробника і шукати рядок з кодом, який відповідає за завантаження відео – не найпростіше завдання.

При першому запуску VLC Player проведе сканування пристрою на наявність медіафайлів і попросить вказати папки, в яких пошук вести не потрібно. Далі всі знайдені документи розподіляються за категоріями (відео / аудіо) і виводяться на екран: досить вибрати з них потрібний для початку відтворення. Якщо бібліотека занадто велика, можна скористатися пошуком по файлах.

Відзначимо, що додаток безкоштовний, але розробники беруть донати в якості подяки від користувачів.

Медіаплеєр MX Player

Один з найпопулярніших медіаплеєрів для Android TV. Перш за все, користувачі люблять MX Player за простий інтерфейс і підтримку величезної кількості відеоформатів (avi, 3gp, mkv, f4v, flv, mov і багатьох інших). Також в додаток можна завантажити субтитри і налаштувати їх на власний розсуд: змінити розмір, колір, положення і навіть обведення букв.

З останнім оновленням плеєр «навчили» читати всі медіаформати при віддалених трансляціях, працювати з пристроями, підключеними по USB OTG , автоматично переводити субтитри.

Додаток сподобається і тим користувачам, які віддають перевагу максимально кастомізованому інтерфейсу. Для цього необхідно увійти в додаткові параметри, де можна змінити орієнтацію екрана, елементи управління, оптимізувати навігацію, вибрати порядок відтворення, налаштувати роботу у фоновому режимі (для прослуховування аудіофайлів) і багато іншого.

Додаток безкоштовний, але при запуску відео або натисканні на паузу буде з’являтися реклама. Однак ніяких рекламних вставок посеред перегляду фільму ви не побачите. Втім, можна і зовсім встановити платний додаток MX Player Pro – в ньому реклами взагалі немає.

Puffin TV Browser

Рекомендуємо також встановити на смарт-телевізор додаток-браузер. Так, з його допомогою ви зможете переглядати веб-сторінки, читати новини або грати в онлайн-ігри. Для цього підійде Puffin TV Browser: він займає мінімум місця на диску (27 Мбайт), а для прискорення роботи використовує потужності хмарних серверів.

Puffin TV Browser підтримує Flash, тому любителі браузерних ігор гідно оцінять його: можна буде грати на великому екрані. Однозначний плюс додатка полягає в тому, що він повністю сумісний з будь-якими пультами для Android TV, так що вам не знадобиться підключати мишку або клавіатуру.

Але недавно додаток став платним. Працювати з безкоштовною версією практично неможливо: є денний ліміт використання (він відрізняється від регіонів) і витрачається він дуже швидко, тобто додаток просто перестає працювати. Щоб зрозуміти, чи потрібен вам Puffin TV Browser, радимо для початку скористатися безкоштовним 14-денним періодом.

Google Chrome

Звичайно, не можна не згадати найпопулярніший браузер на Android – кількість його завантажень вже перейшла за 5 млрд. Google Chrome може похвалитися швидкою і стабільною роботою, зручним інтерфейсом і вбудованим перекладачем. Останній особливо зручний, якщо ви часто відвідуєте іноземні сайти, але не говорите іншими мовами.

Плюс до всього, ви зможете синхронізувати з браузером свій Google-акаунт: це дозволить вільно використовувати збережені раніше паролі та закладки.

Браузер підтримує режим інкогніто, при використанні якого ваші дії не будуть зберігатися в історії. Також за замовчуванням включена функція безпечного перегляду: вона блокує фішингові атаки і запобігає встановленню шкідливого програмного забезпечення на телевізор.

Користувачі відзначають, що на деяких сайтах тільки Google Chrome може відтворити відео, а інші браузери просто видають помилку. Однак для комфортного використання програми вам доведеться підключити до телевізора мишку.

Браузер від Google абсолютно безкоштовний, ніяких додаткових платежів і підписок немає.

X-Plore File Manager

Файловий менеджер, знайомий багатьом ще з часів операційної системи Symbian. З його допомогою набагато простіше відшукати необхідні файли на самому телевізорі, флешці або в хмарі, ніж робити це через стандартний інтерфейс. На сьогоднішній день додаток підтримує 15 хмарних сервісів, серед яких Google Drive, Dropbox, Flickr та інші. Тому якщо захочете зберегти фільм або файл, можна скористатися хмарним сховищем, щоб не займати місце у вбудованій пам’яті або на зовнішньому накопичувачі.

Також X-Plore File Manager може підключитися до локальної мережі, FTP-сервера або до вашого смартфону і отримати доступ до його файлів, використовуючи для цього Wi-Fi. Правда, для цього необхідно підтримати розробників і заплатити за доступ до розширених функцій.

Інтерфейс програми простий і зрозумілий, а для управління можна навіть не підключати мишку: файловий менеджер підтримує пульти дистанційного керування.

Total Commander

Ще один відомий файловий менеджер спростить навігацію на вашому пристрої. З його допомогою можна знайти, скопіювати, перейменувати і впорядкувати файли, створити папки. Після встановлення додаткових плагінів, відкривається можливість використання хмарних сховищ, а також підтримка LAN, FTP і WebDAV.

Крім того, в Total Commander є вбудований архіватор для роботи з ZIP і RAR, власний аудіо-і відеоплеєр, а також текстовий редактор. Якщо у вас є Root-доступ до системи Android TV, то за допомогою цього менеджера ви зможете змінювати, атрибути файлів.

Crossy Road

І, звичайно, куди без ігор? Crossy Road – це нескінченна аркада, де потрібно провести курчат через різні перешкоди: автотраси, залізничні колії, річки. По дорозі ви будете збирати монети, на які потім можна купити нових персонажів.

Незважаючи на простоту, гра дійсно затягує: за нею можна провести кілька вечорів або навіть влаштувати змагання з друзями. Особливо зручно, що програма не вимагає підключення геймпаду або миші – цілком можна використовувати «рідний» пульт від телевізора.

Додаток безкоштовний, але, звичайно, в ньому є реклама. Втім, її можна відключити, купивши в ігровому магазині вподобаного персонажа. Ціна на них починається від 20 гривень.