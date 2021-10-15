Наука

Вчені встановили зв’язок між ранньою смертю людини і місяцем її народження

Фахівці з'ясували, що люди, які народилися з жовтня по грудень є справжніми довгожителями

15.10.2021
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смерть

Американські вчені дослідили залежність місяця народження і тривалість життя людей. Вони зібрали інформацію про більш ніж півтори тисячі осіб, які прожили понад сотню років. Вивчили місце їх народження, соціальний статус і економічне становище сімей , щоб виявити загальний, середній показник і виключити вплив на вік перерахованих вище факторів.


Досліджувалися дані американців 1880-1895 років народження. Також вчені брали до уваги інформацію про їх братів і сестер, дружин і чоловіків. Відомо, що кровні родичі мають той же генетичний фон і жили в тих же умовах, що і довгожителі, а їхні дружини – в період дорослого життя.

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Виходячи з статистики , фахівці заявили, що до ста років частіше доживають люди, народжені восени: в жовтні, листопаді і взимку в грудні. Автори дослідження припустили, що в дитинстві ці люди мали менше ризиків заразитися сезонними захворюваннями, які в перспективі надають негативний вплив на здоров’я людини.

У молодшому віці частіше вмирають люди, які народилися в березні, травні та липні. Це, ймовірно, пов’язано з дефіцитом вітамінів в раціоні їх матерів в період вигодовування немовлят.

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15.10.2021
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