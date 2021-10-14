У клиентов ПриватБанка с карты исчезают деньги: банк разводит руками

Клиентка государственного ПриватБанка пожаловалась, что с ее кредитки была снята существенная сумма. В ответ на заявление женщины работники финучреждения предложили ей обратиться напрямую к получателю денег. Свою историю конфликта с ПриватБанком украинка рассказала на одном из профильных интернет-ресурсов.





«Зашла в приложение Приват24 и поняла, что с кредитной карты «Универсальная» исчезло более 950 грн. Средства списали ночью двумя транзакциями подряд – 925,73 грн и 30,67 грн. Написала в службу поддержки, где мне сразу же намекнули, что я собственноручно подключила автоматические платежи на сервисе, который снял деньги. Однако такого просто не может быть. Для включения оплаты в любом приложении нужно вводить данные карты. А этого я не делала», – отметила клиентка банка.

По словам женщины, она попросила работников Привата заблокировать ее карту и оформить заявление в службу поддержки. Но в банке ей посоветовали в первую очередь обратиться к получателю средств. Только после его отказа вернуть указанную сумму, банк откроет производство по обжалованию транзакции.

«Попробовала обратиться за помощью к другому оператору и оказалось, что в исчезновении денег все же виновата я сама. То есть всю ответственность за незаконное списание ПриватБанк хочет переложить на свою клиентку», – возмущается пользовательница.

В ответ на гневные комментарии гражданки пресс-служба финучреждения объяснила, что списание денег без подтверждения возможно лишь когда на сайте или в приложении были введены данные карты. Однако в ПриватБанке все же пообещали рассмотреть запрос на возврат утраченной суммы.

Случай с исчезновением средств с карты Привата оказался не единичным. Недавно об аналогичной ситуации сообщал еще один клиент банка. Правда, ему повезло и злоумышленники не успели снять деньги с его карточки. Но работники финучреждения так же намекали ему на разглашение своих банковских данных.