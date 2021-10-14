У клієнтів ПриватБанку з карти зникають гроші: банк розводить руками

Клієнтка державного ПриватБанку поскаржилася, що з її кредитки була знята суттєва сума. У відповідь на заяву жінки працівники фінустанови запропонували їй звернутися напряму до отримувача грошей. Свою історію конфлікту з ПриватБанком українка розповіла на одному з профільних інтернет-ресурсів.





«Зайшла в додаток Приват24 й зрозуміла, що з кредитної картки «Універсальна» зникло понад 950 грн. Кошти списали вночі двома транзакціями підряд – 925,73 грн та 30,67 грн. Написала в службу підтримки, де мені одразу ж натякнули, що я власноруч під’єднала автоматичні платежі на сервісі, який зняв гроші. Однак такого просто не може бути. Для увімкнення оплати у будь-якому додатку потрібно вводити дані картки. А цього я не робила», – зазначила клієнтка банку.

За словами жінки., вона попросила працівників Привату заблокувати її карту й оформити заяву у службу підтримки. Та в банку їй порадили в першу чергу звернутися до отримувача коштів. Лише за його відмови повернути вказану суму, банк відкриє провадження щодо оскарження транзакції.

«Спробувала звернутися за допомогою до іншого оператора і виявилося, що у зникненні грошей все ж винна я сама. Тобто усю відповідальність за незаконне списання ПриватБанк хоче перекласти на свою клієнтку», – обурюється користувачка.

У відповідь на гнівні коментарі громадянки прес-служба фінустанови пояснила, що списання грошей без підтвердження можливе лише коли на сайті, чи в додатку були введені дані карти. Однак в ПриватБанку все ж пообіцяли розглянути запит на повернення втраченої суми.

Випадок зі зникненням коштів з картки Привату виявився не поодиноким. Нещодавно про аналогічну ситуацію повідомляв ще один клієнт банку. Щоправда, йому пощастило й зловмисники не встигли зняти гроші з його картки. Та працівники фінустанови так само натякали йому на розголошення своїх банківських даних.