Зима в Украине отменяется: синоптики рассказали об изменениях климата

Традиционной украинской зиме все же быть. Вопреки глобальным климатическим изменениям, о которых так часто говорят климатологи, скоро к нам придут морозы и снежные заносы. Поэтому украинцам стоит готовиться как минимум к трем холодным месяцам.





Подробнее о погодных кознях рассказала заведующая отделом долгосрочных прогнозов и климатических исследований гидрометеорологического института Национальной академии наук Украины Вазира Мартазинова. Она подчеркнула, что влияние глобального потепления на морозы зимнего сезона в нашем регионе будет совсем незначительным. Холодные и снежные зимы не покинут территорию Украины еще как минимум 20 лет, а возможно и дольше.

Синоптик пояснила, что на погоду и температурный режим в первую очередь влияет географическое положение территории. Соответственно в Украину погодные изменения придут нескоро. Да и прошла зима у нас выдалась довольно холодной и снежной. Кое-где температура опускалась даже до -20 градусов.

Меж тем эксперт в области метеорологии рассказала, какая погода ожидает украинцев на Рождество и Новый год. Как и в последние несколько лет, новогодние праздники пройдут почти без снега, но при достаточно низкой температуре.

Что касается погоды на ближайшие месяцы, постепенное похолодание начнется уже с середины октября. А в конце текущего месяца мы сможем увидеть на термометрах отрицательные температурные значения. На севере страны термометры покажут до -10 градусов.

Поддержала такой прогноз своей коллеги и синоптик Татьяна Негодайлова. Она также считает, что нам стоит ждать морозной зимы, однако более теплой, чем в прошлом году.

«По предварительному прогнозу предстоящий зимний сезон будет холодным. Но оттепелей будет меньше, чем в прошлом году. Зато морозный период – более длительным», – отметила синоптик.

Так что украинцам стоит надеяться на чудеса природы, а понемногу доставать теплую одежду и готовиться к привычным зимним морозам.